Lehrer von der Insel Rügen: „Nie habe ich jemanden sexuell belästigt“

Sassnitz

Rene O. ist noch immer geschockt. Der 59-Jährige ist vor einer Woche als Lehrer der Regionalen Schule Sassnitz vom Dienst freigestellt worden. Er erinnert sich, dass die Schulleiterin bereits zum Wochenbeginn einen Gesprächstermin für den Donnerstag nach Schulschluss mit ihm vereinbarte. Bis dahin schien zwischen dem Lehrer und der Schulleitung noch alles normal.

Polizisten nehmen das Handy entgegen

„Dort im Büro saß dann aber plötzlich auch die Polizei“, erzählt der Lehrer, der Geografie und Sport unterrichtet. Die Schulleiterin informierte in diesem Gespräch die Beamten über die Vorwürfe. Rene O. soll während des Unterrichts pornografische Bilder geschaut und Schülerinnen sexuell belästigt haben. Sechstklässler hätten die Bilder auf seinem Handy entdeckt. Die Schule erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei und informierte das Schulamt über diesen Vorfall.

Seither zermartert sich O. den Kopf, wie es zu diesen Vorwürfen kommen konnte. „Nie habe ich jemanden sexuell belästigt. Ich bin jemand, der eher vorsichtig mit solchen Themen umgeht. Ich habe selbst drei Enkeltöchter in dem Alter, zwei erwachsene Töchter“, sagt der Lehrer, der seit 14 Jahren unterrichtet.

Privates Umfeld hält weiter zu ihm

Er sei tief getroffen. Nicht nur seine Frau steht weiter an seiner Seite. Auch viele Nachbarn halten zu ihm. „Ich gebe privat Klavierunterricht. Die Kinder und Eltern habe ich dann informiert, bevor sie durch die Medien von den Vorwürfen erfahren. Die Mädchen kommen aber auch trotzdem weiter zu mir und glauben die Geschichte nicht“, so O. Der Pädagoge kam 2016 aus Baden-Württemberg nach Rügen und unterrichtet seither in Sassnitz.

Er sieht sich selbst als strengen und gewissenhaften Lehrer. „Ob im Sportunterricht oder in den Pausen auf dem Flur, ich trete immer beiseite, um unbeabsichtigten Körperkontakt zu vermeiden“, sagte er und fügt hinzu. „Aber es ist auch schon vorgekommen, dass man einen Schüler aufhalten muss und dafür die Arme ausstreckt. Dann heißt es, man hat ihn angefasst“, schildert er aus seinem Erleben.

Suspendierung bis zur Klärung der Vorfälle

In dieser Woche bekam er nun den Brief von der Schule – mit der Nachricht, dass er „bis zur Klärung der Vorwürfe suspendiert“ ist. Von kinder- und jugendgefährdenden Fotos ist darin die Rede. Sexuelle Belästigung findet keine Erwähnung. Seine Anwältin bemüht sich jetzt um Akteneinsicht und hat auch die Schule angeschrieben.

Er hätte sich gewünscht, dass die Schulleitung eher das Gespräch mit ihm gesucht hätte. „Ich war und bin gerne Lehrer. Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, an diese Schule zurückzukehren. Keine Ahnung, wie es in einigen Monaten aussieht. Aber wer mich auch immer loswerden wollte, hat es wohl erreicht.“

Die Polizei hat vor einer Woche die Ermittlungen aufgenommen und überprüfte im Zuge dessen auch Aussagen der Schüler. In den vergangenen Tagen wurden auch die Inhalte auf dem Telefon des Beschuldigten durch Ermittler ausgewertet. „Es geht nicht um Missbrauch, aber den Verdacht der sexuellen Belästigung“, sagte eine Polizeisprecherin kurz nach dem Vorfall.

Bis zum Abschluss gilt die Unschuldsvermutung

Das Staatliche Schulamt in Greifswald werde in diesem Fall nicht tätig, sagt die Leiterin Ilona Vierkant. Die Suspendierung liege in der Verantwortung der Schulleitung als unmittelbarer Dienstvorgesetzter. Ob durch die Suspendierung Unterrichtsstunden für die Schüler ausfallen, ist nicht geklärt. Die Schule war am Donnerstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Gespräche mit der Stadt hat es bisher nicht gegeben, sagt Bürgermeister Frank Kracht (Linke). Die Stadt habe eh keine Personalhoheit über Lehrer der kommunalen Schule.

Laut Polizei gibt es keine neuen Erkenntnisse im Ermittlungsstand, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilt. „Das Ermittlungsverfahren läuft weiter“, bestätigt Martin Cloppenburg, Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft. Erst wenn dieses aus polizeilicher Sicht abgeschlossen ist, würde die Staatsanwalt die Akten bekommen, sollte sich der Verdacht erhärten. „Noch gilt aber die Unschuldsvermutung“, sagt er. Um die Persönlichkeitsrechte der Schüler und die des Lehrers zu schützen, wird die Staatsanwaltschaft vorerst keine weiteren Informationen herausgeben.

„Ich will einfach nur durch das Tal der Tränen durch. Ich weiß, dass ich nichts getan habe“, so Rene O..

Von Wenke Büssow-Krämer und Mathias Otto