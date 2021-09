Leidenschaft für Demokratie

Rügen

Wählen dürfen sie noch nicht, ihre Meinung sagen aber schon. In dieser Woche können Jugendliche unter 18 Jahren zudem ihre Stimme als Meinungsbild abgeben. Die U-18 Wahlen seien wichtig, um das politische Interesse von Kindern und jungen Menschen zu fördern, findet der Landesjugendring. „Gerade in den letzten Monaten waren die Belange von Kindern und jungen Menschen oft nachrangig, doch es ist besonders wichtig die nächste Generation zu hören und aktiv in die Gestaltung unserer Gesellschaft mit einzubeziehen. Nur wenn es uns gelingt die Leidenschaft für unsere Demokratie bei den jungen Menschen zu wecken, wird die Demokratie auch in Zukunft tragfähig sein.“ Mit Wahlurne, Wahlkabine, Stiften und Stimmzetteln können alle jungen Menschen unter 18 Jahren ihre Stimme abgeben. Während sich in Stralsund kein Wahllokal findet, sind es auf Rügen immerhin gleich vier: der Jugendclub Sagard (Schulstraße 15, am 15. 9. von 15 bis 18 Uhr), der Jugendring Rügen (Hermann-Matern-Straße 34, am 17. 9. von 14 bis 18 Uhr), der Skatepark Sellin (Zum Mönchguter Tor 2, 14. 9. 15 bis 18 Uhr) sowie das IB Freizeitzentrum von Binz (Dollahner Str.77a). Das hat die ganze Woche zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Nur am letzten Tag, dem Freitag, schließt es eine Stunde früher um 18 Uhr. Die Ergebnisse werden in eine Software eingegeben und auf der Internetseite www.ljrmv.de veröffentlicht.

Von Uwe Driest