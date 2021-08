Leif-Erik Holm (AfD): „Unsere Region muss aus dem Lohnkeller“

Rügen

Leif-Erik Holm tritt im Wahlkreis 15 für die AfD nicht nur als Direktkandidat an, er ist auch Spitzenkandidat auf der Landesliste. Holm ist Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion und sitzt seit 2017 im Bundestag. Der 51-Jährige, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in seiner Geburtsstadt Schwerin lebt, hat Elektromonteur gelernt, Ökonomie studiert und war viele Jahre als Radiomoderator tätig. Holm trat im Frühjahr 2013 in die Partei Alternative für Deutschland ein. Seine Beweggründe, sich politisch zu engagieren, waren die EU-Politik der Merkel-Regierung und die geplante Energiewende sowie die Flüchtlingskrise 2015.

„Unsere Region ist bis heute eine der ärmsten in Deutschland. Leider hat daran auch Kanzlerin Merkel als direkt gewählte Abgeordnete überhaupt nichts geändert. Es ist doch niemandem zu erklären, dass unser wunderschönes Rügen 30 Jahre nach der Einheit immer noch im Lohnkeller Deutschlands sitzt. Das will ich ändern“, so Holm.

Motto müsse lauten: Laptop und Badehose!

Er möchte mithelfen, dass die Region d e r Magnet gerade für junge Familien wird. Das Motto müsse lauten: Laptop und Badehose! „Das schaffen wir vor allem über einen Vorsprung bei Infrastruktur und Bildung. Wir müssen besser sein als die Anderen, bei Schulabschlüssen, Breitband, Mobilfunk, Straßenanbindungen. Denn das zieht innovative Unternehmen an, die die innovativen Arbeitsplätze der Zukunft schaffen - mit attraktiveren Löhnen“, so Holm.

Wichtig sei ihm auch, dass die Einheimischen nicht vergessen werden. „Unsere schöne Küste wird mancherorts schon zu sehr zugebaut. Ja, der Tourismus bleibt immer wichtig. Aber wachsen müssen wir vor allem durch Qualität, nicht Quantität. Und wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Den rasanten Preisanstieg bekommen wir nur in den Griff, wenn wir das Wohnungsangebot erhöhen. Wir werden flankierend dazu die Grundsteuer abschaffen.“

Auf seiner Agenda stehen zudem: bezahlbarer und sicherer Strom und keine weiteren Windindustrieanlagen, die seines Erachtens nach illegale Migration beenden und abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben, die Möglichkeit zu Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild.

Von Gerit Herold