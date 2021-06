Leinen los: Rügen-Fähre startet noch in dieser Woche

Glewitz/Stahlbrode

Noch in dieser Woche bekommt Rügen neben der Rügenbrücke und dem Rügendamm eine dritte Anbindung ans Festland beziehungsweise das an Deutschlands größte Insel. Am 11. Juni nimmt die Weiße Flotte den Betrieb der Rügen-Fähre wieder auf. Am besagten Tag geht es um 6.30 Uhr in Stahlbrode los und dann um 6.45 Uhr ab Glewitz.

Es folgt dann ein Pendelverkehr im 30-Minuten-Takt. Die letzte Abfahrt ist für 19.30 Uhr in Stahlbrode vorgesehen, in Glewitz um 19.45 Uhr. Dieser Fahrplan gilt nach Angaben der Reederei, die die Fährverbindung seit mittlerweile 26 Jahren unterhält, bis Ende Juni. Von Anfang Juli bis zum 5. September sind die Fähren „Glewitz“ und „Stahlbrode“ eine Stunde länger unterwegs – zudem von Freitag bis Sonntag im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr im 20-Minuten-Takt. Danach geht es bis Ende Oktober wieder zurück auf die Letzten um 19.30 beziehungsweise 19.45 Uhr, freitags bis sonntags wird zwischen 10 und 16 Uhr alle 20 Minuten gependelt.

Traditioneller Start zu Ostern musste verschoben werden

Normalerweise hätte die Weiße Flotte die Fährverbindung traditionell zu Ostern gestartet. Aber Corona und die damit verbundenen Reisebeschränkungen machten der Reederei einen dicken Strich durch die Rechnung. Den machte das Straßenbauamt Stralsund dann noch dicker mit einer Straßenbaustelle, die im Februar bei Poltenbusch aufgemacht wurde. Die Trasse war dort über Monate längst ein Nadelöhr, weil die Fahrbahn wegen des torfigen Untergrundes abgesackt war.

Die vorhandene Asphaltdecke habe nach Angaben des Straßenbauamtes Längsrisse und erhebliche Unebenheiten aufgewiesen, insbesondere in dem Bereich, in dem sich östlich der Straße gleich ein Soll befindet. Deshalb muss der etwa 360 Meter lange und etwa sechs Meter breite Abschnitt unter Vollsperrung saniert werden. Außerdem kommen vier Amphibientunnel weg und werden durch drei neue ersetzt. Dadurch war und ist die direkte Zufahrt zur Fähre gesperrt. Um den Hafen Glewitz zu erreichen, müssen derzeit noch Umwege in Kauf genommen werden.

Der Start der Fährverbindung sorgt beim Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) natürlich für gute Laune: „Ich freue mich natürlich und wenn dann noch planmäßig zum 1. Juli die Arbeiten an der Landesstraße bei Poltenbusch abgeschlossen sind, heißt es dann wieder freie Fahrt vom Hafen Glewitz nach Garz und weiter nach Putbus und Mönchgut beziehungsweise Binz.“

Von Chris Herold