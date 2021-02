Binz

Es sind rührende Zeilen, die uns Kerstin Schröder in einer E-Mail übersandte. In ordentlicher Schulschrift brachte die zehnjährige Helene aus Teuchern (Sachsen-Anhalt) ihren größten Wunsch zu Papier. Endlich wieder nach Binz!

Doch der Brief ist nicht nur eine Liebeserklärung an des Ostseebad, sondern auch Zeitdokument, wie tief die Corona-Pandemie das Leben der Kinder verändert. „Ein Mädchen namens Gisela fuhr jedes Jahr mit ihren Eltern nach Binz. In diesem Jahr konnten sie nicht nach Binz, da die Eltern arbeiten mussten. Gisela war sehr traurig, als die Eltern ihr die Nachricht sagten. Gisela wurde immer trauriger.“ So beginnt der Text, den die zehnjährige Helene Gisela für die Schule anfertigte.

Putbuser Straße: Hier beginnt der Urlaub

„Die Kinder sollten sich eine Geschichte ausdenken, mit verschiedenen Personen und einem Handlungsstrang“, erzählt ihre Mutter Kerstin Schröder. „Als ich den Beginn der Geschichte gelesen habe, „Ein Mädchen namens Gisela...“ dachte ich erst: Oha. Was kommt denn jetzt?“

Denn Gisela ist nur Helenes zweiter Name, in Binz ist sie allen unter „Leni“ bekannt. „Wir fahren jedes Jahr mehrfach nach Binz, verbringen jede freie Minute dort. Wir sind echte Rügenkinder“, berichtet die 48-Jährige.

„Immer in die Strandperle, immer in die gleiche Wohnung. Leni hat mal beim Befahren der ruckeligen Putbuser Straße gesagt: Genau hier fangen die Ferien an.“

Kein Wort über das Virus

Was der Mutter allerdings sofort aufgefallen ist, ist die Begründung: „weil die Eltern arbeiten müssen.“ Kerstin Schröder habe ihre Tochter gefragt, warum sie denn nicht geschrieben hätte, das Reisen wegen des Coronavirus nicht erlaubt ist. „Das Virus ist doof“, hieß es als Begründung von Leni. „Das hat uns ganz viel weggenommen. Ich will da nicht drüber schreiben.“

Traum: Badespaß in der Ostsee

In Lenis Geschichte spielen dafür aber Carsten und Bianca und ein Hund namens Snoopy eine große Rolle. Sie holen Leni von zu Hause ab und bringen sie nach Binz, gestalten jeden Tag ein anderes Programm für das Mädchen, angefangen von der Seebrücke bis hin zu einem Ausflug ins Meeresmuseum Stralsund und Badespaß in der Ostsee. „Die beiden gibt es wirklich“, sagt Kerstin Schröder. „Das sind Onkel und Tante, genau genommen eigentlich Nennonkel und -tante, mit denen wir immer viel Zeit in Binz verbringen.“

Fotoshooting zum Geburtstag mit Mirko Boy

Ehrensache, dass Leni auch ihre Geburtstage auf der Insel verbringt. Zuletzt den Zehnten – am 22. Oktober 2020. „Die Fischer am Strand haben gesagt, sie soll mal runterkommen am Morgen“, erinnert sich die stolze Mama. „Und dann haben sie ihr gratuliert und ein Geschenk überreicht.“ Und noch jemand kam zum Ehrentag vorbei. Der Rügener Fotograf Mirko Boy machte Geburtstagsaufnahmen mit Helene in der Teufelsschlucht, und sogar eine Kutschfahrt für die Lütte war dank des Teams vom Reiterhof in Neu-Süllitz möglich.

Urlaub 2021 ist bereits gebucht

Nun hofft die Familie auf eine baldige Rückkehr auf die Insel und eine Öffnung der Corona-Einschränkungen für den Tourismus. „Natürlich haben wir den nächsten Urlaub auf Rügen schon gebucht“, sagt Kerstin Schröder. „Im Juli für drei Wochen. Aber wenn es früher geht, dann fahren wir früher. Pfingsten wäre schön.“ Damit die Geschichte auch so weitergehen kann, wie Leni sie zu Papier gebracht hat. „Die Tage vergingen viel zu schnell und ihre Eltern kamen sie abholen. Das waren so tolle Tage. Nun freute Gisela sich wieder auf zu Hause.“

