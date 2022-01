Leserbrief zum Fischsterben auf Rügen: Gifteinleitung unwahrscheinlich

Insel Rügen

Zum Thema „Fischsterben auf dem Großen und Kleinen Jasmunder Bodden“ erreichte uns folgender Leserbrief von Dr. Bodo Noack, bis 1990 Leiter des Fischgesundheitsdienstes auf Rügen. Anmerkung der Redaktion: Der Autor schrieb diesen Artikel vor den Veröffentlichungen des WWF, der ebenfalls Wasserproben genommen hatte.

„Vermutungen über die Ursachen sind jedem erlaubt. Sie sollten aber realitätsnah sein und nicht in Panikmache münden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Fische nicht in einer abgegrenzten Zuchtanlage verendet sind, sondern in zwei großen Gewässern mit Zugang zur Ostsee.

Ziemlich unwahrscheinlich ist, dass da jemand irgendwelche Gifte in das Wasser gekippt hat. Auch der Eintrag von Schadstoffen aus den wenigen Zuflüssen kann aufgrund der Kenntnisse über die Einzugsgebiete weitgehend ausgeschlossen werden.

Insofern ist die durch den Anglerverband veranlasste Untersuchung auf Giftstoffe vermutlich wenig zielführend. Es müssten schon Anhaltspunkte dafür vorliegen, welche Gifte in Betracht kommen könnten. Es gibt tausende toxische Stoffe, von denen viele sich nur durch einen hohen technischen Aufwand nachweisen lassen. Vielmehr scheint es hier gewässerinterne Vorgänge gegeben zu haben, die vielen Fischen den Tod brachten.

Aber was war der Auslöser? Vielleicht wieder eine toxinproduzierende Alge wie vor 30 Jahren? Diesmal bei sehr niedrigen Wassertemperaturen? Möglicherweise wird die Ursache nie aufgeklärt. Dann muss man das einfach akzeptieren. Wir werden auch nie alles in Erfahrung bringen, was die Corona-Pandemie oder den Klimawandel betrifft.

Im Übrigen kommt das von der OZ geschilderte Kompetenzgerangel bei der Ursachenermittlung beim Bürger nicht gut an. In der DDR gab es bis 1990 einen Fischgesundheitsdienst. Da war die Zuständigkeit klar.“

Von oz