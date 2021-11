Sassnitz

Die Stadt Sassnitz ist in wenigen Tagen um einen Facharzt ärmer. Professor Dr. Carsten Bödeker und seine Frau, Dr. Meike Bödeker, werden ihre HNO-Praxis an der Straße der Jugend Ende des Monats schließen. Wer im Norden der Insel wohnt und einen Hals-, Nasen-, Ohren-Arzt aufsuchen muss, muss künftig bis nach Bergen fahren.

Für die Bergener Patienten wird die Lage hingegen komfortabler: Zu den zwei bestehenden HNO-Praxen wird eine weitere dazu kommen. Die Bödekers wollen Anfang Dezember ihre erste Sprechstunde in ihren neuen Räumen in Bergen abhalten.

Heizung wird nicht mehr repariert

Das kommt für viele Patienten überraschend. Grund für den ziemlich hastigen Umzug sind weder eine Aversion gegen die Hafenstadt noch eine besondere Liebe zur einstigen Insel-Hauptstadt. Das Fachärzte-Paar hat schlicht und einfach ein Immobilienproblem. Sie sind im Sassnitzer Ärztehaus an der Straße der Jugend Mieter – und zwar die letzten verbliebenen, seit die benachbarte Zahnarztpraxis umzog.

Auch die HNO-Ärzte sollten nach dem Willen des neuen Eigentümers das sanierungsbedürftige Haus räumen, erzählt Professor Bödeker. Das sei ihnen bereits vor etwa zwei Jahren angedeutet worden. Die marode Heizungsanlage fiel vor allem im Winter immer mal wieder aus und sei zuletzt auch nicht mehr repariert worden.

Die Poliklinik an der Straße der Jugend in Sassnitz in einer Aufnahme nach der Rekonstruktion 1979 Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Weil sie sich nicht mehr reparieren ließ, sagt Edgar Klein. Der Berliner hatte das Gebäude vor etwa drei Jahren gekauft. Schon damals sei klar gewesen: Das ist ein Sanierungsfall. „Hier liegt so gut wie alles im Argen.“ Eine Ersatzheizung hatte vorübergehend die Arbeit der kaputten Ölheizung verrichtet. Aber auch die funktioniert mittlerweile nicht mehr. Provisorisch werden die Räume jetzt mit Elektro-Heizkörpern erwärmt, die der Vermieter aufstellen ließ.

Bibbern in der Sprechstunde?

Ende September haben die Bödekers die fristgerechte Kündigung für den Mietvertrag bekommen. Der endet am 31. März kommenden Jahres. So lange wollten und konnten die Ärzte nicht warten. „Wir haben in den Behandlungsräumen und Wartezimmern Temperaturen von zehn Grad und kein warmes Wasser. Das sind keine Zustände mehr“, erklärt Dr. Carsten Bödeker den vorzeitigen Auszug.

Am 30. November wird die Praxis an der Straße der Jugend geschlossen. Ab dem 6. Dezember werden die beiden HNO-Ärzte in Bergen praktizieren. Im dortigen Wiesenweg, nahe des Einkaufskomplexes „City Center“, eröffnen sie ihre Praxis am Wiesenweg 11. Das Gebäude war bislang Domizil eines Pflegedienstes. „Hier ist alles barrierefrei gestaltet“, nennt der Facharzt ein Argument für die Immobilie.

Auch Bürgermeister schaltete sich ein

Dass diese nun in Bergen und nicht in Sassnitz steht, bedauern die Mediziner. In der Hafenstadt hätten sie auf die Schnelle nichts Vergleichbares gefunden. Dabei hatte sich sogar der Bürgermeister in die Suche eingeschaltet, nachdem er von den Problemen des Ärzte-Paares gehört hatte.

„Ich habe daraufhin Herrn Adelsberger als Geschäftsführer unserer Wohnungsgesellschaft gebeten, sich mit den Bödekers in Verbindung zu setzen, und nach einer Lösung zu suchen.“ Die WoGeSa hatte auch ein Objekt im Auge, das sie nach den Wünschen der Ärzte zur Praxis umbauen wollte. „Leider ist es nicht zur Unterschrift gekommen“, bedauert Kracht.

Diese Aufnahme aus dem Stadtarchiv Sassnitz zeigt das Ambulatorium des Fischkombinats vermutlich in den 60-er Jahren. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

„Wir brauchten etwas, was sofort verfügbar ist, und uns den Weiterbetrieb der Praxis ermöglicht“, erklärt Bödeker bedauernd, dass er das Sassnitzer Angebot ausschlagen musste. „Wir wären gern in der Stadt geblieben.“

Unter den Patienten, die Meike und Carsten Bödeker hier behandeln, seien viele ziemlich betagt. „Um diese Menschen tut es uns besonders leid.“ In der Stadt seien aber auf die Schnelle keine entsprechenden Räumlichkeiten aufzutreiben gewesen. „Aufgrund der Zustände in der jetzigen Praxis handelte es sich um eine absolute Notsituation.“ Aus diesem Grund habe die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auch einem Praxis-Umzug zugestimmt.

Vermieter: „Hätte Ärztehaus gern erhalten“

Eine OZ-Anfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung zur Sinnhaftigkeit der Konzentration sämtlicher HNO-Spezialisten Rügens in Bergen und zu den Regelungen, die für Fachärzte bei der Wahl eines Praxisstandortes gelten, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Edgar Klein versichert, dass er selbst gern das Ärztehaus erhalten hätte. „Ich hätte es gern auch künftig so weitergeführt wie früher.“ Um weitere Ärzte dort anzusiedeln, habe er beispielsweise im Ärzteblatt annonciert – erfolglos. Größere Investitionen seien aber nicht drin gewesen. Die Miete der Praxis habe noch nicht einmal die Unterhaltungskosten für das Haus gedeckt.

Baurechtlich würde dem Weiterbetrieb des Gebäudes als Ärztehaus nichts im Wege stehen. Zwar sehe der Bebauungsplan der Stadt hier künftig „Wohnen“ vor - „Aber wir hätten Bestandsschutz.“

Bestehen bleibt das Gebäude auf jeden Fall – aber nicht mehr als Ärztehaus. Hier werden Wohnungen entstehen und im Erdgeschoss vermutlich Räume für eine physiotherapeutische Praxis. Im kommenden Jahr könnten die Arbeiten beginnen – und zwar nicht mit einem Abriss. „Ich habe das Haus gekauft, weil es mir gefällt. Das ist ein super Gebäude. Das bleibt auf jeden Fall stehen.“

Sassnitzer HNO-Patienten müssen sich künftig auf den Weg ins 25 Kilometer entfernte Bergen machen. Der Sassnitzer Bau- und Projektentwickler Christian Erb will sich damit nicht zufriedengeben. Er ist sich sicher, dass die Bödekers wieder in die Hafenstadt zurückkehren werden. In der kommenden Woche wird er sich mit beiden treffen, um die Chancen auszuloten und ihre Wünsche zu hören.

Vom Marine- zum Gesundheitsstandort Errichtet wurde das spätere Ärztehaus im Zuge der Entwicklung der Marine-Garnison in Dwasieden vermutlich in den 1930-er Jahren. Seinerzeit war dort die Standortverwaltung untergebracht. Nach dem Krieg sei es anfangs Wohnheim für die Lehrlinge des Fischkombinats genutzt worden, weiß Helga Bartsch zu berichten. Die Kinderärztin hatte in dem Ambulatorium und der späteren Poliklinik von 1967 bis 1992 gearbeitet. Nach der Fertigstellung des Wohnheims am Sportplatz Dwasieden zogen sie dorthin. Das alte Wohnheim wurde vom Fischwerk als Betriebs-Ambulatorium in Beschlag genommen. Ein genauer Zeitpunkt ist nicht sicher bekannt. Die Chronik weist aber für 1957 die „Eröffnung einer Bettenstation im Ambulatorium des VEB Fischverarbeitung“ aus. Die wurde später wieder aufgelöst. In dem Haus, das später „Poliklinik“ hieß und 1979 nach der Rekonstruktion wieder eröffnet wurde, gab es unter anderem einen Allgemeinmediziner, einen Zahnarzt, einen Kinderarzt, die Mütterberatung und auch ein Zahnlabor. Die damalige Helga Bartsch kann sich noch daran erinnern, dass zu den Anfangszeiten des Ambulatoriums im Dachgeschoss Mitarbeiter des Gesundheitswesens unter einfachsten Bedingungen untergebracht waren.

Carsten Bödeker bestätigt das. „Wir wollen sehen, ob wir wenigstens in gewissen Abständen Sprechstunden in Sassnitz abhalten können für all jene, die etwas älter oder nicht mobil sind.“ Christian Erb ist da noch optimistischer. „Ich denke, dass wir eine gute Lösung finden und bald wieder dauerhaft eine HNO-Praxis in der Stadt haben werden.“

Von Maik Trettin