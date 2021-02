Rügen

Spannung bis zum Schluss: Jetzt ist es beschlossene Sache, welche Aufnahme die OZ-Fotoaktion 2020 gewonnen hat. Das Foto aus dem Monat Juli von Corinna Schaak (48) aus Altenkirchen. Eine Woche lang konnten OZ-Leser abstimmen, welches der zwölf Motive der Finalisten ihnen am besten gefällt.

„Ich kann es gar nicht realisieren, dass ich mit meinem Foto gewonnen habe. Ich freue mich riesig über die vielen abgegebenen Stimmen“, sagt sie und freut sich sehr über den Hauptpreis. Das Travel Charme Kurhaus Binz stellt für sie ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbuffet und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa sind darin enthalten.

Das Gewinnerfoto: Die Landschaft auf Wittow ist unter anderem geprägt von Feldern und Wiesen. So auch hier, rund um Altenkirchen / Drewoldke und bis hin zum Kap Arkona. Quelle: Corinna Schaak

Das Gewinnerfoto stammt aus dem Juli. Dieser Monat stand unter dem Motto „Wiesen und Felder“. Die Aufnahme von Corinna Schaak zeigt ein Gerstenfeld zwischen Altenkirchen und Drewoldke im Wind. Dahinter blauer Himmel mit Quellwolken. „Die Gerstenborsten tanzen und golden schimmert das wunderschöne Feld“, beschreibt sie ihre Aufnahme.

„Natur ist einmalig“

Corinna Schaak war nicht zufällig dort. Sie weiß ganz genau, welche Orte und welche Motive zu welcher Jahreszeit am besten wirken. Seit vielen Jahren ist sie mal mit ihrer Digitalkamera, mal mit ihrem Handy auf der Insel unterwegs – hauptsächlich im Norden.

Sie geht gezielt los, wie sie sagt, und hat dabei fast ausschließlich Motive aus der Natur im Blick. Und hier kommt sie ins Schwärmen, wenn sie von Wittow redet. Wir haben hier Mohnfelder, Kornblumen, das Meer. Die Natur im Norden der Insel ist einfach einmalig“, sagt sie. Und diese Schönheiten der Natur will sie auf Fotos festhalten.

Inspiration ist wichtig

Was mitunter nicht einfach ist, wie die dreifache Mutter verrät. „Nach einem Spaziergang ist es nicht ungewöhnlich, dass ich 500 Fotos geknipst habe. Die sortiere ich am Rechner in Ruhe aus. Ungewöhnlich ist dann auch nicht, dass davon nur zehn bis 15 Motive übrig blieben“, sagt die Hobbyfotografin. Bis auf den Zuschnitt und das Scharfstellen einiger Fotos, werde nichts weiter verändert. Kein Bild geht bei ihr durch die große Fotoverarbeitung, versichert sie. „Ich habe bewusst auch kein Bearbeitungsprogramm auf dem Rechner installiert. Das verändert nur die eigentliche Aufnahme. Und das ist es, was zählt.“

Die 48-Jährige gibt gerne ein paar Tipps weiter an Naturfreunde, die wie sie viele Orte in der Natur erleben und deren Einzigartigkeit auf Bildern festhalten möchten. Die Inspiration sei wichtig. Nicht nur vor dem Spaziergang, wenn sie entscheidet, ob sie Felder bei Putgarten, die Tromper Wiek oder Waldgebiete ansteuert. „Es sind manchmal auch kleine Dinge, die zum Nachdenken anregen. Ich habe etwa immer Ideen in meinem Kopf, wenn ich gestrandetes Holz sehe. Daraus entstehen oft Fotos“, sagt sie.

Auf Augenhöhe mit den Wellen

Zu besonderen Anlässen steckt sie zu Hause Utensilien ein, die sie für ein Foto gebrauchen könnte. So gestaltete sie jüngst zur Weihnachtszeit aus Lebkuchen, Plätzchen, Kerzen und einem Dekohaus einen Adventskranz bei Dranske. Als Platz diente dafür der Bug eines Ruderbootes, im Hintergrund blinkte der Leuchtturm von der Insel Hiddensee, der einen Stern symbolisieren soll.

Sie habe auch den Blick dafür, interessante Fotomotive aus verschiedenen Wolkenformationen zu finden. „Es sind manchmal nur kurze Augenblicke, wenn die Sonne die Wolkendecke durchbricht. Dadurch ergeben sich neue Blickwinkel. Entlang der Schaabe ist es besonders schön, wenn die Sonne das Wasser der Ostsee erreicht. In diesen Momenten drücke ich ab“, sagt Corinna Schaak. Auch auf den Knien oder dem Bauch zu liegen und zu riskieren, dass sie nass wird, schreckt sie nicht, wenn sie ein gutes Motiv findet. „Nur so, also auf Augenhöhe mit den Wellen, kann ich die Gischt besonders gut ablichten“, sagt sie.

Fotografen hatten Mitspracherecht

An der OZ-Fotoaktion des Jahres 2020 haben sich viele Leser der OSTSEE-ZEITUNG beteiligt und ihre schönsten Fotos eingereicht – mehr als 350. Die Redaktion hatte aus den Einsendungen zwölf repräsentative Bilder ausgewählt, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt wurde. Dabei hatten die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie durften einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmachte. In einer OZ-Abstimmung bekamen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung eingeflossen ist.

Hier erhielt Corinna Schaak die meisten Stimmen. Platz zwei ging an Anke Hanusik, die mit ihrer Kamera am Schmachter See unterwegs war und den Sonnenuntergang in einer Fotokugel einfing. Platz drei geht an Mike Rosenkranz. Er fotografierte in Thiessow eine seiner H0-Figuren am Strand.

Von Mathias Otto