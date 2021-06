Lietzow

Sie gehören seit über 100 Jahren genauso zur Lietzower Silhouette wie das Schlösschen Liechtenstein: Gleich hinter dem Damm begrüßen den Bahn-, Auto- oder Radfahrer zwei eher unscheinbare Backsteinbauten. Errichtet wurden sie um 1890 als Wohngebäude für Beamte der Reichsbahn.

„Eisenbahner-Häuser“ heißen sie nach wie vor im Volksmund, auch wenn dort schon lange keine Eisenbahner mehr wohnen und die Häuser leer stehen. Das soll sich bald ändern. Christoph Hempel, der die Häuser vor zwei Jahren kaufte, will sie wieder beleben und nutzen. Es sollen ausdrücklich keine Ferien-, sondern Mietwohnungen werden – und zwar ganz besondere: LebensArt hat er das Wohnprojekt genannt, bei dem die Mieter gemeinsam über viele Belange des Wohnens entscheiden und das Zusammenleben weitgehend selbst organisieren.

Die Modelle zeigen Ansichten der ehemaligen Eisenbahnerhäuser nach dem Umbau. Zur Klinker- kommt eine Holzfassade. Quelle: Maik Trettin

Wenn Hempel, der selbst in Lietzow zu Hause ist, seine Vorstellungen skizziert, erinnert das an eine Mischung aus Eigentümergemeinschaft und Wohn-Kommune. Neun Wohnungen sollen hier entstehen, zwischen 40 und 70 Quadratmeter groß. Christoph Hempel wird sie nicht einzeln vermieten, sondern an einen noch zu gründenden Verein. Vereinsmitglieder sind die Mieter, die neben der ortsüblichen Quadratmetermiete für ihr Zuhause monatlich einen kleinen Betrag in die Vereinskasse zahlen. Von diesem Geld sollen Gemeinschaftsprojekte finanziert werden. Welche, darüber entscheiden die Bewohner ganz allein. „Sie werden dort leben und wollen sich dort wohl fühlen und können am besten abschätzen, was dazu beitragen kann“, sagt der Eigentümer. Vielleicht wollen die Mieter einen Pool? Oder den Garten umgestalten? Dafür soll das „Vereinsgeld“ eingesetzt werden. Entschieden wird darüber gemeinsam, ebenso wie über die Vermietung der Wohnungen. „Da werde ich mich völlig raushalten“, sagt Christoph Hempel. Wenn ein Nachmieter gesucht wird, wählen die übrigen Mieter aus, wer künftig mit ihnen unter einem Dach leben wird.

Photovoltaikanlage und Gästezimmer gemeinsam nutzen

Hempel wünscht sich, dass es eine möglichst bunte Mischung werde: Alleinerziehende, Familien, Alleinstehende, junge Leute und Senioren, behinderte und nichtbehinderte Menschen - je verschiedener, desto spannender und erfüllender könne das Zusammenleben werden, glaubt er. Die Überzeugung und die Idee hat er nach einem Besuch beim gleichnamigen Wohnprojekt im niedersächsischen Rotenburg mitgebracht. Doch haben die Mieter von acht Wohnungen in der Innenstadt genau dieses Vorhaben umgesetzt. „Die Menschen sind nicht nur Nachbarn, sie unterstützen sich auch gegenseitig in verschiedenen Lebenssituationen“, schwärmt Hempel. Da fährt jemand mal mit der Seniorin zum Arzt oder zum Einkauf oder leiht sich beim Nachbarn das Auto. Ein anderer passt dafür mal auf die Kinder auf, wenn Not am Mann ist. Das Leben generationsübergreifend gestalten - das ist die Grundidee hinter dem Wohnprojekt, das Hempel in Lietzow auf die Beine stellen will.

Dafür muss er noch einiges tun. Die Backsteinfassade der Gebäude soll weitgehend erhalten bleiben; sie wird gereinigt und neu verfugt. Die Dächer beider Häuser sollen um etwa einen Meter angehoben werden, damit aus dem jetzt halben ein volles Geschoss wird. Die Dach- sowie die Anbauten an den Giebelfassaden, die um 1985 nachträglich als Sanitärtrakte entstanden, werden mit Lärchenholz verschalt. Die Wohnungen im Hochparterre bekommen einen Zugang zum Garten, die im ersten Obergeschoss Balkone und die unterm Dach eine Terrasse. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung installiert werden. Für die Wärme sorgt entweder ein eigenes Blockheizkraftwerk oder eine Wärmepumpe. Im Erdgeschoss ist eine kleine Gästewohnung geplant. Wer einen der Hausbewohner besucht, kann dort übernachten. „Dann muss nicht jeder ein Gästezimmer vorhalten.“ Eine weitere Einrichtung, die gemeinschaftlich genutzt werden kann, ist die geplante Sauna, die in dem ehemaligen kleinen Waschhaus auf dem Hof eingerichtet werden soll.

Wohngemeinschaft schon in den 60-er Jahren

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Für die Umsetzung des Projekts ist Christoph Hempel noch im Gespräch mit der Gemeinde. Der gehört eines der Nachbargrundstücke. Hempel will das zur Umsetzung des Projekts erwerben, weil eines der Gebäude so dicht an der Grundstücksgrenze steht, dass die Balkone auf das Nachbargrundstück ragen würden. Er ist dennoch von dem Vorhaben an diesem Standort überzeugt. „Lietzow hat unglaublich viel Potenzial“, sagt er, „nicht allein wegen der Landschaft, sondern auch wegen der Verkehrsanbindung. Die ist dank Bus und Bahn auch für diejenigen gut, die kein Auto haben.“ Außerdem sei er von dieser Art zu leben und zu wohnen überzeugt, begründet Hempel die Tatsache, dass er in den Häusern am Bahnhof ausdrücklich auf Ferienwohnungen verzichtet und dort auch keine „normalen“ Mietwohnungen errichtet. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum auf Rügen ist groß, das Angebot eher klein, wie auch in Lietzow. Die Zahl der Mietwohnungen im Ort würde sich durch das Projekt verdoppeln, hat er errechnet.

Das Interesse an den Wohnungen und dem Projekt ist jedenfalls groß. Unmittelbar nachdem er damit an die Öffentlichkeit gegangen war, hat Christoph Hempel viel positive Resonanz erfahren. Der Lietzower Heinz Jürgen Heidke ist begeistert und erinnert sich, dass es eine ähnliche Art des Zusammenlebens auch früher schon in Lietzow gab - wenn auch aus der Not heraus. Im früheren Haus „Fernsicht“, in dem Christoph Hempel jetzt lebt, hatten viele Neu-Lietzower, die nach dem Krieg aus ihrer alten Heimat fliehen mussten, ein neues Zuhause gefunden. Alleinstehende Mütter mit Kindern, Großeltern - sie alle lebten dort bis in die 60-er Jahre hinein in einer Art Wohngemeinschaft. „Alle führten ein gemeinschaftliches Leben mit einer Küche, Waschküche, Schrebergärten und halfen sich nach Möglichkeit bei der Bewältigung der täglichen Probleme.“ Einerseits sei es natürlich gut, dass diese Zeit der Not vorbei sei. Andererseits beweise es, dass es funktioniere und keine Illusion bleiben müsse.

