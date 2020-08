Lietzow

Gemeinsam leben und arbeiten in wechselnden Konstellationen und in Branchen, die unabhängig von einem bestimmten Standort sind. Das können Hannes Trettin und seine Mitstreiter nun in Lietzow anbieten. Ihr Projekt zum „Coworking-Living-Space“, wie sich diese Wohnform „neudeutsch“ nennt, stellten sie jetzt während einer öffentlichen Diskussionsrunde im „Glaspalast“ von Lietzow vor. „Wir wollen das nach Rügen holen, was uns gefehlt hat, als wir die Region für unsere berufliche Laufbahn verlassen mussten“, sagt Hannes Trettin.

Der Unternehmensgründer machte Stationen bei Konzernen wie Bosch, bevor er gemeinsam mit seinem in Putbus lebenden Bruder Matthes und dem Schweriner Toni Gurski ein Start Up für Nachhaltigkeit in der Mode-Industrie gründete. „Aktuell wird ein Drittel der weltweit produzierten Kleidung nicht verkauft, weil es nicht den Kundengeschmack trifft. Wir verbrennen jährlich Textilien im Wert von 35 Milliarden Euro“, sagt Hannes Trettin. Mit der Fashion-App „Snazz“ sollte die Modebranche „grüner“ werden.

Junge Gründer mieten Schreibtische

Weil die Zeiten, in denen junge Leute ihre Ideen in einer Garage umsetzten, seit den 90er Jahren vorbei sind, begaben sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Domizil und stießen auf den Glaspalast von Lietzow. Seit das darin untergebrachte Call Center nur noch die Hälfte der Büroflächen nutzt, hatte Eigentümer Thomas Krauß nach einer neuen Verwendung gesucht und sich an die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern gewandt. „Wir waren uns schnell einig darüber, dass wir uns gemeinsam um eine nachhaltige Nutzung bemühen wollten“, sagt deren Geschäftsführer, Rolf Kammann. „Auf keinen Fall wollten wir weitere Ferienwohnungen.“

So entstand die Neugründung „Project Bay“, mit der Trettin eine Etage der am Großen Jasmunder Bodden gelegenen Immobilie bezog. Viele Unternehmen würden auch wegen Corona Büros auflösen. „Wir vermieten Büros an Firmen aus ganz Deutschland, Arbeitsflächen an Projektmitarbeiter oder Schreibtische an junge Gründer“, erläuterte Trettin den Teilnehmern an der Diskussion zum Thema „nachhaltige Geschäftsmodelle in der Region Vorpommern-Rügen“.

Nachhaltigkeit im Fokus

Thorsten Ries lobte das auch mit Hilfe von Politik und Wirtschaft entstandene Projekt. „Es wäre wünschenswert, wenn noch mehr etablierte Unternehmen die Kreativität junger Start Ups nutzen würden, wie es die OSTSEE-ZEITUNG in Rostock tut“, so der Hauptgeschäftsführer der IHK.

Angetan war auch Doreen Mlodzik, Projektleiterin „Ideenwettbewerb“ an der Hochschule Stralsund: „In unserer Region gibt es eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Das ist jungen Gründern wichtig.“ Weil es im Landkreis zudem gleich drei Großschutzgebiete gibt, träumt Rolf Kammann schon von einer Pilotregion für Nachhaltigkeit. „ Vorpommern könnte zur Zielregion für großstadtmüde Rückkehrer werden“, hofft er.

Steve Grundig von der Dresdner Beratunsfirma „Plan Values“ griff gewissermaßen nach den Sternen: „Es könnte ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, dass Rügen vom motorisierten Individualverkehr entlastet. Dann hätte man schon mal einen großen Komplex vom Tisch.“ Zumindest sei die direkte Zugverbindung nach Lietzow ein guter Anfang für die „Project Bay“.

Arbeiten und Urlaub verbinden

Project Bay ist Rügens erster Co-Working-Living Space und verbindet Arbeiten, Wohnen und Urlaub, um eine neue innovative Community in Mecklenburg-Vorpommern aufzubauen, so die Gründer. Die Firma bietet Beherbergung für Digitalnomaden, Freelancer, Unternehmer und Kreative in verschiedenen Preiskategorien. „Wir sind Teil der Perlenkette von Co-Working Spaces im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns. Lasst uns gemeinsam ehemalige Dorfzentren, wie zum Beispiel Gutshäuser, wiederbeleben und als Kreativplätze, Arbeitsorte, Erholungs- und Freiräume gestalten und nutzen.“

Durch die Lage auf der Urlaubsinsel Rügen würden Arbeit und Urlaub zu Workation (Work & Vacation) verschmelzen. „Wer also früh anfängt zu arbeiten, um die produktivsten Stunden des Tages zu nutzen, kann sich nachmittags mit einer Fahrradtour durch die Natur an der Ostseeküste oder dem Nationalpark belohnen.“ Von der schönen Lage möchte sich bei der offiziellen Eröffnung am 20. August auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) persönlich überzeugen.

Von Uwe Driest