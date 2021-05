Lietzow

WLAN auf dem Hotelzimmer reicht künftig nicht mehr aus, wenn die Insel neuen Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt auch nach Corona gerecht werden möchte. Die Landflucht werde abnehmen, prognostiziert der Verein „Neuland 21“, der sich auch mit der Zukunft der Digitalisierung in MV befasst. „Nichts mehr mit Landflucht, fehlenden Arbeitsplätzen, schlechtem Nahverkehr und sterbenden Dorfläden. Stattdessen junge Menschen, die raus aus den Städten drängen – aufs Land, wo sie digital arbeiten und nachhaltig leben können. Die digitale Transformation erfasst den ländlichen Raum – und macht ihn zum Lebensraum der Zukunft.“

Damit die Entwicklung nicht an der Insel Rügen vorbeigeht, unterstützen gleich vier Ministerien die Initiative „Project Bay“ in Lietzow. Gegründet haben das Projekt die IT-Unternehmer Hannes Trettin und Toni Gurski. Beide stammen von der Insel und sammelten Erfahrungen in großen Konzernen wie Bosch und Continental, bevor sie eine IT-Firma in Berlin gründeten. Dort hatten sie Thorsten Krauß kennengelernt, dem der „Glaspalast“ von Lietzow gehört, in dem auch ein Callcenter residiert.

50 000 Euro für Rügener Project Bay

Krauß habe uneigennützig eine Etage in der Immobilie angeboten, um innovative Projekte zu fördern. Mit Unterstützung der Ministerien für Landwirtschaft, Digitalisierung, Wirtschaft und Finanzen wurde der erste Coworking-Living-Space Norddeutschlands in einem 700 Quadratmeter großen Areal am Strand des Großen Jasmunder Bodden gegründet. Der Anglizismus steht für eine neue Form gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens, in der „Digitale Nomaden“ sich zu zeitlich begrenzten Projekten treffen können.

Der Rügener Co-Working-Space wartet mit allerbester Lage am Strand von Lietzow auf. Quelle: Uwe Driest

„In den vergangenen fünf Jahren ist aus vereinzelten Initiativen ein arbeitsfähiges Netzwerk gewachsen“, lobte Christian Pegel (SPD) bei seinem Besuch am vergangenen Mittwoch. Der Digitalisierungsminister war nach Rügen gekommen, um das Team von „Project Bay“ als Gewinner eines Wettbewerbs zur „Unterstützung von digitalen Innovationsräumen abseits der Hochschulstädte“, zu prämieren.

Porsche-Beschäftigte dürfen arbeiten, wo sie wollen

Dotiert ist der Preis mit 50 000 Euro. Gemeinsam mit anderen Einrichtungen sollen sich die Preisträger als „Digitalisierungslotsen“ ein Jahr lang besonders um die Vernetzung von Initiativen in ihrer Region kümmern. „Auf diese Weise finden an einer Gründung interessierte Menschen auch im ländlichen Raum einen Ansprechpartner vor Ort, der sie bei ihren Vorhaben berät und begleitet“, so Pegel.

Der Bedarf an Flächen für die neue Arbeitsform, aber auch für Beratung von traditionellem Gewerbe bei der Digitalisierung werde weiter steigen, weiß Hannes Trettin. So habe der Autokonzern Porsche angekündigt, seine Büroflächen um zwanzig Prozent zu reduzieren. Die Autobauer wollen ihren Arbeitnehmern neben einem dreiwöchigen Urlaub künftig ein zweiwöchiges Zeitkontingent einräumen, währenddessen sie von ihrem Wunschort aus arbeiten dürfen. „Dafür suchen sie Coworking-Spaces.“

Insel hat Standortvorteile für „Digitale Nomaden“

Der Trend eröffne völlig neue Chancen und könne zu einer Renaissance des ländlichen Raums führen, glaubt auch der Rügener Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). „Bisher haben sich Dienstleister immer um die Standorte großer Firmen meist in Metropolregionen angesiedelt. Mit der Digitalisierung rücken wir zusammen und haben hier einen veritablen Standortvorteil, wie schon ein Blick aus diesem Fenster zeigt“, so Miraß. Von der Büroetage des „Glaspalastes“ präsentiert sich die Rügener Landschaft von ihrer besten Seite und bietet einen der schönsten Blicke auf den Sonnenuntergang.

Nicht alle Start-ups seien indes digital und auch bestehende traditionelle Gewerbezweige stünden vor Herausforderungen der Digitalisierung, so Hannes Trettin. Sein Team arbeite daher beispielsweise auch an Soft- und Hardware-Lösungen für Landwirtschaft und Handwerk auf der Insel. So würden in Abstimmung mit dem Bauernverband Programme zur automatischen Erfassung von Arbeitszeiten, zu digitaler Lohnbuchhaltung und Energiemanagement bis zur Online-Börse für landwirtschaftliche Produkte erarbeitet, um den bürokratischen Aufwand zu reduzieren.

Drei-D-Drucker, NC-Fräse oder Laser-Schneider für Rügener Handwerker

Mit der Handwerkerschaft ist geplant, im Keller der Immobilie einen „Maker-Space“ genannten Raum einzurichten, in dem neue Technologien zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen. „Wenn Rügener Betriebe künftig die Möglichkeit haben, Drei-D-Drucker, NC-Fräse oder Laser-Schneider zu nutzen, werden sie Aufträge, die das voraussetzen, nicht mehr ablehnen müssen“, so Trettin.

Auf dem landesweiten Digitalisierungskongress NØRD, der Ende des Monats beginnt (www.digitalesmv.de/noerd), wird es am 8. Juni einen Co-Working-Day geben, der Veranstaltungen zum Thema „Co-Working als Chance für Mecklenburg-Vorpommern“ bietet.

Von Uwe Driest