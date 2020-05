Linda Diedrich erkundet mit Vierbeiner „Monty“ die Insel Rügen

Parchtitz

Linda Diedrich wurde in Demmin geboren und wuchs im nahegelegenen Tutow auf. „Dieser Ort hat dem Senf, der noch heute unter dem Namen „Tutower Senf“ verkauft wird, seinen Namen gegeben“, verrät die 28-Jährige.

Sie machte zunächst eine Bäckerlehre und schloss später eine Ausbildung zur Bürokraft in Greifswald an. Hier lernte sie im Winter 2016 über das Internet ihren künftigen Mann kennen, der aus Parchtitz auf Rügen stammt. Im Jahr darauf zog sie zu ihm auf die Insel und im vergangenen Jahr wurde geheiratet. Das Paar lebt in Bergen und beide arbeiten als Bäcker bei demselben Unternehmen. „Kinder kommen vielleicht später“, meint Linda Diedrich.

Spaziergänge am Bodden in Wreechen

„Wir haben gerade einen kleinen ShihTzu-Yorkshire-Mischling angeschafft, der macht uns viel Freude.“ In der Freizeit gehen beide gern mit Monty, so heißt der Kleine, spazieren – am liebsten am Bodden in Wreechen. Der Demminerin gefällt die Insel: „Man hat die Ostsee direkt vor der Tür, das mag ich.“

Von Christa Driest