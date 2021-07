Liveticker aus Bergen: AfD und „Rügen für alle“ demonstrieren am Freitag

Der Marktplatz in Bergen auf Rügen steht am Freitag im Fokus zweier Demonstrationen. Die AfD plant eine Kundgebung mit Ex-AfD-Mann Andreas Kalbitz. In Sichtweite trifft sich das Bündnis „Rügen für alle“. Die OZ berichtet in einem Liveticker ab 18 Uhr an dieser Stelle.