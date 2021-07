Der Marktplatz in Bergen auf Rügen stand am Freitag im Fokus zweier Demonstrationen. Die AfD hatte eine Kundgebung mit Ex-AfD-Mann Andreas Kalbitz geplant. In Sichtweite traf sich das Bündnis „Rügen für alle“. Die OZ hat an dieser Stelle live berichtet. Alle Entwicklungen zum Nachlesen.