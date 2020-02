Lkw auf L21 bei Niepars von der Straße gedrängt – Zeugen gesucht

Barth/Niepars

Am Montag ist auf der Landesstraße 21 bei Niepars ein Lkw von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei musste die Landesstraße gegen 13.45 Uhr gesperrt werden, weil der Lkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Der 27-jährige Fahrer des Lkws fuhr auf der L21 in Richtung Barth. In der Kurve in Lassentin kam dem Lkw ein blauer Pkw entgegen. Das Auto sei zu weit auf der linken Straßenseite gefahren, sodass der Lkw ausweichen musste. Daraufhin fuhr sich der Lkw in der Bankette fest. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei sucht den Autofahrer

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca 2000 Euro. Unklar ist noch, ob die Ladung des Lkws Schaden genommen hat. Die L21 kann im Bereich der Ortschaft Lassentin über den Kastanienweg umfahren werden.

Die Polizei in Barth sucht den Fahrer des blauen Pkws und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 038231 6720 entgegen.

