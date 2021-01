Lkw kollidiert beim Rückwärtsfahren mit Pkw auf Rügen

Middelhagen

Karambolage beim Rückwärtsfahren: Auf der Landesstraße 292 zwischen Middelhagen und Lobbe auf der Insel Rügen übersah ein Lkw-Fahrer am Mittwoch vermutlich einen hinter ihm anhaltenden Pkw. Der Brummi-Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf den Pkw auf. Der wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt.

Pkw nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW die L 292 aus Middelhagen kommend in Richtung Lobbe. Kurz vor einer Rechtskurve musste der junge Mann aus der Region verkehrsbedingt hinter einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Lkw Mercedes-Benz anhalten. Dessen 22 Jahre alter Fahrer fuhr plötzlich rückwärts, so dass es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge kam. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 6000 Euro schätzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Von OZ