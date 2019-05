Sellin

Loki guckt skeptisch. Was ihre Mutter ihr da gerade zum Verkosten anbietet, sollte die Dreijährige sonst eigentlich nicht in den Mund nehmen. Jedenfalls hat Sarah seinerzeit geschimpft, als ihre Tochter Ameisen naschen wollte. Und jetzt bietet sie ihr Mehlwürmer und Heuschrecken an? „Die sind gebraten und gewürzt. Das ist ganz was anderes“, versichert Ibra (27). Der Student aus Berlin bot am Wochenende beim Street-Food-Festival in Sellin Insekten an. Der von ihm betreute Stand wurde ständig neugierig beäugt: Wenigstens gucken wollte mal jeder. Und viele kosteten auch. „Schmeckt wie Chips“, sagt Sarah, die mit ihrer Tochter und Freunden extra von Sassnitz gekommen ist, um dem Gaumen mal etwas Außergewöhnliches zu präsentieren. Gekostet hat dann auch Loki, die von der Insektenmahlzeit weder begeistert noch verschreckt war. „Die Heuschrecken waren jetzt nicht so ganz mein Fall“, gesteht ihre Mutter. Sie hat auch die Flügel gegessen. „Die muss man abmachen“, erklärt der Verkäufer und reicht Sarah noch einmal ein flügelloses Exemplar. „Schmeckt wirklich gleich ganz anders“, staunt die Sassnitzerin.

Auswahl für ein Festival ziemlich klein

Zum ersten Mal hatten die Selliner am Wochenende zu exotischem Essen unter freiem Himmel eingeladen. Polnischer Bigos oder Pirogi, edler Pastrami-Burger mit Rucola, karamellisierten Rotweinzwiebeln und Minz-Mayonnaise, Bison- und Straußenfleisch, „Pulled Wildschwein“, „besoffenes Huhn“ oder Gourmet-Hackfleischbällchen – geboten wurde etwas, was es sonst nicht an jeder Straßenecke gibt. Auf der Freifläche am Seepark, die im Winter für die Eisbahn genutzt wird, hatten die Veranstalter von Freitag bis Sonntag rund ein Dutzend Stände aufgebaut. Ein bisschen wenig für ein Festival, fand so mancher, der für den Besuch der Schlemmermeile auch noch drei Euro Eintritt bezahlt hatte. Eine schöne Idee, fand Sybille Tietze aus Sassnitz. „Aber ich hatte es mir ein bisschen abwechslungsreicher, etwas internationaler vorgestellt.“ Die sehr begrenzte Auswahl monierte auch Peter Kordes, der ebenfalls aus Sassnitz angereist war und von den belgischen Pommes schwärmte. Das Fleisch im Bison-Burger sei aber ziemlich trocken gewesen. Eigentlich wollte er am Sonntag noch einmal mit einer Jugendgruppe nach Sassnitz kommen. Die jungen Leute entschieden sich dagegen.

Insekten: Wie Erdnussflips mit einem Hauch Haselnuss

In Sellin arbeiten Norman und Sebastian. Der Koch und der Restaurantfachmann gehörten sozusagen zum Fachpublikum auf der Veranstaltung und wollten vor allem Ungewöhnliches testen – wie die Insekten. „Wie Erdnussflips mit einem Hauch Haselnuss“, beschrieb Norman den Geschmack der gerösteten Mehlwürmer. Die hatte er zuvor noch nie probiert, würde sie jedoch wieder essen. „Aber ob das etwas für jeden Tag ist und in Zukunft unsere Ernährung sichern kann – da bin ich skeptisch.“ Moderne Küche die schmeckt, das fanden Marlis Bartscht und Gebhard Heppe aus Binz beim Street-Food-Festival. Sie schwärmten zwar auch von der dort präsentierten traditionellen polnischen Küche, lobten aber vor allem die „Culinary Fusion Bowls“. Die jungen Unternehmer Jasper Fuhrmann und Michel Schadow backen aus Weizenmehl eine essbare „Schüssel“, die sich der Kunde mit verschiedenen Komponenten füllen kann. Damit trafen sie viele Geschmacksnerven, auch die von Marlis Bartscht und Gebhard Heppe. „Ihr seid die Besten!“, attestierten sie den Niedersachsen am Ende ihres kulinarischen Rundgangs.

Zur Galerie Außergewöhnliche Gaumenfreuden wurden von Freitag bis Sonntag im Selliner Seepark beim ersten Street-Food-Festival des Ostseebades präsentiert.

