Lobbe

Wie sieht es denn hier aus? Etliche Bauruinen säumen den Göhrener Weg am Ortseingang von Lobbe. Leerstand, Zerfall und jahrelanger Stillstand an Gebäuden trüben die Optik. Dass es an manchen Stellen deshalb nicht gerade schick aussieht, gefällt auch Bürgermeister Detlef Besch nicht. „Uns sind aber als Gemeinde meist die Hände gebunden, weil es private Grundstücke sind.“ Die Maxime sei, eine Entwicklung zu fördern, aber mit Maß.“

Man wolle nicht mit neuen Planungen etwas in Gang setzen, wodurch der Außenbereich verbaut wird. Die Bebauungspläne seien mehr als 20 Jahre alt und gültig. Die Seeseite habe sich über die Jahre durch immer wieder entstandenes Baurecht zum Innenbereich entwickelt. Das soll allerdings nicht als Beispiel für die gegenüberliegende Straßenseite gelten. „Dort haben wir als Gemeinde eine klare Prämisse: Diese Seite bleibt unbebaubarer Außenbereich“, betont der Bürgermeister. Bis zum Wendehammer an der Ortsgrenze zur Göhren werde die Landschaft auch künftig keiner Bebauung preisgegeben.

„Strandresort Rex Rugia“

Auf der Seeseite der Straße fällt das große Bauschild für das „Strandresort Rex Rugia“ sofort ins Auge, genauer gesagt das wenig einladende Entree mit seinem Betonskelett dahinter. Im Frühjahr 2009 war nach jahrelangen Planungen mit einem der größten Ferienparks an der Ostseeküste begonnen worden. Auf dem 85 000 Quadratmeter großen Areal des „Rügen Resort Lobbe“, wie es damals noch hieß, sollten 14 Appartementhäuser mit 112 Ferienwohnungen sowie 15 individuelle Ferienvillen entstehen. Und auch mit dem Herzstück der großen Ferienanlage in unmittelbarer Strandnähe wurde im Jahre 2011 begonnen: dem rund 2000 Quadratmeter großen Funktionsgebäude mit Rezeption, Restaurant, Caféteria und Wellnessbereichen, dessen Nutzung auch für externe Gäste gedacht war.

So sollte das Hauptgebäude einmal aussehen. Quelle: OZ-Archiv, Dieter Lindemann

Etliche Ferienquartiere des Resorts wurden planmäßig errichtet, später verkauft und bezogen. Der Wellnesstempel sollte im Juni 2010 fertig sein. Doch seit über zehn Jahren schon steht der unvollendete Bau trostlos in der Landschaft, nachdem sich im Jahre 2013 die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hatte und seinerzeit Vorwürfen des Subventionsbetruges, der Insolvenzverschleppung und Steuerhinterziehung nachging. Nur der Schornstein blökert, weil hier alle Versorgungsstränge für die gesamte Ferienanlage zusammenlaufen.

Doch nun soll dem Betongerippe endlich Leben eingehaucht und der Rohbau vollendet werden. Am Funktionszentrum sollen über den Winter die Arbeiten wiederaufgenommen werden, erklärt Rex-Rugia-Geschäftsführer Michael Kornblum auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG. „Wir beabsichtigen, die Baumaßnahmen hieran in der zweiten Jahreshälfte 2023 abschließen zu können.“

Seit Monatsbeginn werde zudem an den verbliebenen fünf Grundstücken entlang des Göhrener Wegs gearbeitet. „Die Appartementhäuser 12 und 15 sollen bis zum Sommer 2022, die Häuser 16, 17 und 18 bis Sommer 2023 fertig und vermietungsbereit sein“, so Kornblum. Mit der Bebauung der am Funktionszentrum gelegenen zwei Grundstücke werde voraussichtlich durch die jeweiligen Eigentümer im nächsten Jahr begonnen.

Unvollendeter DDR-Plattenbau

Bauruinen in Lobbe (Gemeinde Mönchgut) Quelle: Gerit Herold

Ein paar Meter daneben steht ein weiterer verwaister Betonklotz. „Das ist eine starre Kiste“, winkt Bürgermeister Detlef Besch gleich ab und meint dabei nicht das Gebäude, das zu DDR-Zeiten errichtet, aber nie richtig fertiggestellt wurde. Die Rohbau-Platte im Miniformat habe zwei Eigentümer. Nur einer Partei aber gehöre auch das Grundstück. Es gebe keine Einigung über die Zuwegungen, einen Ausbau oder den Verkauf. Laut B-Plan sind hier Ferienwohnungen möglich. „Wir versuchen, dass wir unterstützen können. Hauptsache, es kommt Bewegung rein“, so das Gemeindeoberhaupt.

Strandhotel „Eldena“

Das Strandhotel „Eldena“ mit 30 Zimmern war vor einem Jahr bei einem Feuer zerstört worden. Seither steht die Brandruine mit einem Zaun abgesperrt und verwaist da. Auf der Internetseite ist zu lesen, dass das Haus zurzeit für Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Das Hotel werde 2020 bis 2021 umgebaut und in der Saison 2022 wieder geöffnet. Die 25 Ferienwohnungen beziehungsweise Appartements, die auch mit zur Anlage gehören, sind aber weiterhin offen und buchbar. Die Rezeption sei in der Umbauphase im „Hotel Jaromar“.

Das Strandhotel „Eldena“ wurde vor einem Jahr bei einem Brand zerstört. Quelle: Gerit Herold

Der Lobber Ferienkomplex gehört zur Stenschke Hotel GbR wie auch das „Fürst Jaromar Hotel Resort & Spa“ in Thiessow. Von dort heißt es, dass es zuerst von der Geschäftsleitung die Information gegeben habe, dass das Haus verkauft werden soll, diese dann aber wieder von einer entsprechenden Internetseite verschwunden sei. Man könne nichts sagen, es sei alles noch im Unklaren. Dass es bis zum nächsten Jahr wieder geöffnet wird, sei unwahrscheinlich.

Das Feuer war seinerzeit ausgebrochen, als ein Angestellter Efeu an der Fassade mit offener Flamme bekämpft hatte. Damals war das dreigeschossige Hotelgebäude wegen Corona geschlossen und eingerüstet, die Fenster waren mit Folien beklebt.

Vier Gebäude im Wäldchen

Zerfällt immer mehr: eines von vier Gebäuden im Gestrüpp. Quelle: Gerit Herold

Auf der anderen Straßenseite sind vier zum Teil eingefallene Gebäudeteile aus DDR-Zeiten im bereits um sie herum entstandenen Wäldchen zu entdecken. Sie waren bis zur Wende Ferienobjekte des einstigen VEB Kombinat Tiefbau Berlin und gehören heute drei Eigentümern. Doch die dürfen hier wie gesagt nichts Neues hinbauen. „Im Bebauungsplan steht Wiese, und das bleibt auch so“, betont Bürgermeister Detlef Besch. Ein Abriss und Abtransport der Ruinen ist wohl aber eher nicht zu erwarten. Sie werden weiter zum Spielball von Mutter Natur.

Reste eines einstigen DDR-Ferienobjektes in Lobbe Quelle: Gerit Herold

Neuer Radweg nach Göhren geplant

Weil auf dem Göhrener Weg der Verkehr immer mehr zugenommen hat und es für Radfahrer oft nicht ungefährlich auf der schmalen Trasse ist, sei der Bau eines Radweges auf der linken Seite in Richtung Göhren geplant, informiert der Bürgermeister. Bauherr soll dabei wie bei allen Velo-Pisten in der Region das Amt Mönchgut-Granitz sein.

Allerdings ist es bis zur Realisierung noch ein weiter Weg, weil dazu 21 kleine Grundstücke von privaten Eigentümern erworben werden müssen. „Und wenn es noch zehn Jahre dauert – dieser Radweg muss kommen“, so Besch.

Von Gerit Herold