Zum zweiten Mal in diesem Jahr können Kellner und Köche ihren Job nicht ausüben wegen Corona. Die Lockdowns gefährden die Existenz. Deshalb fordert die Gewerkschaft von der Bundesregierung eine Soforthilfe für die 9100 Beschäftigten der Branche in Vorpommern-Rügen.

So ein Schild ist gegenwärtig an Gaststätten zu sehen. Der zweite Lockdown in einem Jahr trifft die Beschäftigten der Branche im Landkreis Vorpommern-Rügen hart, in dem der Tourismus ein wichtiges wirtschaftliches Standbein ist. Quelle: Tilo Wallrodt