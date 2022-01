Rostock

Das Warten hat ein Ende: Kinos dürfen wieder Zuschauer in die Säle und Museen wieder Besucher in die Ausstellungen lassen. Die neue Corona-Landesverordnung soll am Donnerstag, 27. Januar, in Kraft treten. Das bestätigte Alexander Kujat, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport.

Das bedeutet, dass Kinos, Museen und Ausstellungen ab Donnerstag wieder überall in MV öffnen dürfen – auch in Landkreisen, wo die Corona-Stufenkarte noch auf Rot steht. Allerdings gilt die 2G-plus-Regel, FFP2-Maske muss auch am Platz getragen und der Abstand berücksichtigt werden. Zudem soll bei 200 möglichen Personen die Auslastung bei maximal 30 Prozent liegen.

Diese Kreise sind von der neuen Regelung betroffen

Somit dürfen nach den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald und der Landeshauptstadt Schwerin auch die Museen und Kinos in der Hansestadt Rostock, im Landkreis Rostock, an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Vorpommern-Rügen wieder Besucher empfangen.

Allerdings war die neue Corona-Landesverordnung bis Mittwochabend online noch nicht einsehbar. Haben die Leitungen und Betreiber der Kultureinrichtungen trotzdem schon Öffnungsdaten festgelegt? Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt.

Dann öffnen die Kinos in MV

Dem Geschäftsführer des Kinobetreibers Cinestar Oliver Fock zufolge werden alle Kinos in MV – in Neubrandenburg, Waren, Stralsund und Rostock – am Freitagnachmittag öffnen. „Dann können wir allen Bürgern in MV wieder ein tolles Programm bieten“, freut sich Fock.

Auf das Unternehmen kommen nun aber trotzdem Herausforderungen zu. „Wir müssen die Filme und Ware bestellen. Außerdem müssen wir unsere Mitarbeiter so kurzfristig aus der Kurzarbeit holen“, so Oliver Fock.

Rostocker Museen öffnen am Wochenende

Ähnliches gilt für die Kunsthalle Rostock. Die Mitarbeiter brauchen auch hier mindestens einen Tag Vorlaufzeit. „Wir alle freuen uns, dass wir wieder öffnen können. Das war längst überfällig“, so der Leiter Uwe Neumann. So wird die Kunsthalle am Freitag um 11 Uhr wieder öffnen.

Die derzeitige Ausstellung „Perspektivwechsel“, die digital angeboten wird, können Besucher aber bereits am Donnerstagabend wieder analog besichtigen. Am Wochenende sollen auch wieder Führungen angeboten werden.

Beim Kulturhistorischen Museum Rostock brauche das Personal mindestens drei Tage Vorlaufzeit, so der Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock, Steffen Stuth. So werde das Museum am Samstag wieder öffnen.

„Die Öffnung der Kultur ist auch wirklich angebracht“, so Stuth. Zuvor hatte er die Gleichstellung von Museen mit Freizeiteinrichtungen kritisiert. Schließlich handle es sich – anders als bei Kinos – um Bildungseinrichtungen, so der Leiter.

Das ist der Stand der Museen in Vorpommern-Rügen

„Aktuell warten wir noch auf das offizielle Schreiben aus Schwerin“, sagt Leiter des Prora-Zentrums Dennis Grunendahl. Das Prora-Zentrum hat saisonal auch am Wochenende geschlossen und ist erst ab April durchgängig geöffnet. Aus diesem Grund wird das Prora-Zentrum voraussichtlich erst am Montag wieder öffnen. „Wir haben die Stufenkarte täglich verfolgt. Dass es mit der Wiedereröffnung nun so schnell gehen könnte, damit haben wir nicht gerechnet“, erklärt Grunendahl. „Dann haben wir das Wochenende noch Zeit, alles zu putzen“, scherzt der Leiter.

Das Direktorium des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund konnte am Mittwoch allerdings noch kein Öffnungsdatum nennen.

