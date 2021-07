Bergen

Ohne die Truppe um Frank Soßnowski ginge schon mal gar nichts auf den Inseln Rügen und Hiddensee. Alle Räder stehen still, wenn sein starker Arm es will. Will er aber nicht und auch im Lockdown kam es nicht zum Stillstand.

Von den Schließungen sei sein Unternehmen – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie die Hotel- und Gaststättenbranche mitsamt ihren Zulieferern – aber schon betroffen gewesen, sagt der Geschäftsführer der Insellogistik Rügen/Hiddensee GmbH. „Wir konnten das aber abfedern, weil Lebensmittel ja trotzdem benötigt wurden und wir auch viel im Export unterwegs sind.“ Einbußen bei den Umsätzen habe es aber dennoch gegeben.

Wenn Not am Mann ist, legt Geschäftsführer Frank Soßnowski schon mal selber Hand an. Quelle: IRH

„Hiddensee haben wir nur an drei anstatt vorher fünf Tagen in der Woche beliefert und die Fahrzeuge hatten nur einen Bruchteil der üblichen Menge geladen.“ Auch die zehn Edeka-Märkte der Insel – mit die wichtigsten Kunden des Fuhrunternehmens - hatten weniger Bedarf. „Trotzdem haben wir auf Kurzarbeit verzichtet und allen Mitarbeitern das volle Gehalt weiter gezahlt.“ Die Erleichterung sei daher groß gewesen, als Ende Juni der Normalbetrieb langsam wieder Fahrt aufnahm. Die Nachtschicht wurde voll besetzt und die Lkw waren in zwei Schichten unterwegs, um die Fahrzeuge optimal auszulasten und vor allem frische Ware pünktlich an die Kunden zu bringen. „Bei einer Anlieferung der Ware bis um drei Uhr wird sie noch am selben Tag nach Hiddensee ausgeliefert“, wirbt das Unternehmen.

Verkehr gebündelt, um Straßen zu entlasten

Wenn nicht gerade eines der langen Fuhrwerke mitsamt Anhänger be- oder entladen wird, herrscht daher weitgehende Stille auf dem Betriebsgelände am Ende der Bergener Industriestraße. Vor Ort sind dann vor allem Lagerarbeiter wie Steven Schmidt. Der Azubi im dritten Lehrjahr sorgt dafür, dass jede Palette am richtigen Ort steht, damit sie nicht zum Irrläufer wird, sortiert frische Waren und nimmt Retouren entgegen. Leere Flaschen werden gegen volle, schmutzige Wäsche gegen saubere getauscht und in Hotels und Gaststätten geliefert. Ein Lkw ist gerade fertig beladen und kann starten. Hinter dem Lenkrad sitzt Nagi-Salman Prasse, den alle nur „Bruno“ nennen, weil sie seinen Namen nicht aussprechen können. Der aus Palästina stammende Kollege sitzt bereits seit 1997 hinter dem Lenkrad seines Insellogistik-Trucks.

„Gefahren wird alles, was Menschen in Hotels und Haushalten so brauchen“, sagt Soßnowski. Baustoffe, Möbel oder Kühlschränke für Versandhäuser von Ikea bis zum Otto-Versand. Vor allem aber Lebensmittel aller Art, Tiefkühlkost, frische und auch Trockenware. Die Nachtschicht liefert vor allem frische Ware aus, die am Morgen in den Märkten sein soll. Auch Getränke der Firmen Becker in Sagard oder Nordmann in Stralsund werden überwiegend in Bergen gebündelt. „Das haben wir so vereinbart, um Lieferverkehr auf der Insel zu reduzieren“, erklärt Soßnowski. „In den Neunzigerjahren ist noch jeder für sich gefahren, aber die Straßen wurden immer voller.“ Der Umweltgedanke spielt auch bei der Belieferung der autofreien Insel Hiddensee eine Rolle. „Dort übernimmt ein Partnerunternehmen die Feinverteilung, das die Ware auf kleinere Anhänger umlädt und mit Elektro-Fahrzeugen und Pferdefuhrwerken an die Kunden verteilt“, erklärt Soßnowski.

Steven Schmidt ist Azubi im dritten Lehrjahr. Quelle: Uwe Driest

Unternehmen liefert bis nach Wladiwostok

Über ein Dutzend Lastkraftwagen, 20 Anhänger und 6000 Quadratmeter Lagerflächen verfügt das Logistik-Unternehmen. Dort ist auch Platz für Untermieter wie lokale Brauereien, die ihren Hopfen, oder Fischbetriebe, die ihre Konserven lagern. Für das Fischverarbeitungsunternehmen Euro Baltic in Mukran ist eigens ein Lkw abgestellt, um Halbfertigprodukte von dort auch bis nach Posen zu liefern, wohin der ehemals in Sassnitz ansässige Betrieb „Homann Feinkost“ vor zwei Jahren seine Weiterverarbeitung verlegte. Eingebunden ist die „Insellogistik auch in Pläne der neuen chinesischen Seidenstraße und der längste Pfeil auf dem russischsprachigen Flyer weist bis nach Wladiwostok.

Viele der alles in allem 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben lange im Betrieb, aber kaum einer dürfte mehr Kilometer unter den Rädern haben als Ralf Märzke. Der 64-jährige Trucker war seit 1980 im Betrieb und ging im Februar in den Ruhestand. Er hat noch den VEB Handelstransport erlebt, aus dem sich die heutige Gesellschaft nach der Wende gründete. Im November feiert die Insellogistik ihr 30-jähriges Bestehen.

Von Uwe Driest