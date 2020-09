Lohme

Polizisten des Reviers Sassnitz haben am Sonntagnachmittag zwei Urlauberinnen mit einem Seil aus deren hilfloser Lage an der Steilküste bei Lohme auf der Insel Rügen gerettet. Die 30 und 32 Jahre alten Frauen aus Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben der Polizei unterhalb der Steilküste unterwegs. An einer etwa 50 Meter hohen Stelle wollten sie nach bisherigen Erkenntnisse den Weg abkürzen, weil sie schon zu lange gelaufen waren. Fast oben angekommen merkten die beiden Urlauberinnen, dass sie aus eigener Kraft weder weiter hoch noch wieder runter kommen. Alarmierte Rettungskräfte u.a. die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz waren mit sieben Kameraden sowie die Freiwillige Feuerwehr Lohme mit fünf Kameraden und Einsatzkräfte der Polizei vom Polizeirevier Sassnitz kamen sofort zum Einsatz.

Schwieriger Weg zum Einsatzort

Nach Angaben der Feuerwehr Sassnitz hat sich die Suche des Einsatzortes schwierig gestaltet, da die Position nicht eindeutig bekannt war und die Zuwegung schwer zugänglich war. Nachdem der Einsatzort gefunden wurde, konnten beide Personen durch Einsatzkräfte der Polizei unverletzt aus der Notlage befreit werden.

Von Chris Herold