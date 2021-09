Lietzow

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Kinderlied vom „Gockelhahn“? Er steht auf der Wiese und fährt zu seiner Tante Liese, die es gar nicht glauben kann, dass die Bahn mitten im Nirgendwo für das kleine Hähnchen angehalten hat.

Nun stand Ursula Wolff am Montag dieser Woche nicht auf der grünen Wiese, sondern in Bergen auf dem Bahnsteig, war aber dennoch überrascht, dass der Lokführer für sie anhielt. Die Lietzowerin hatte geduldig auf dem Bahnsteig 2 gestanden und die Ansagen verfolgt, die die Verspätung des Regionalzuges in ihren Heimatort ankündigten. Damit hatte sie angesichts des Zug-Chaos’ in ganz Deutschland und auf Rügen im Speziellen ohnehin gerechnet.

Doch unmittelbar vor der tatsächlichen Abfahrt verkündete die Lautsprecherstimme, dass der Zug heute „aus Gleis 4“ abführe. Wer den Bergener Bahnhof kennt, kann sich die Hektik vorstellen, die die Seniorin überkam. So schnell sie konnte, rannte sie zum Eingang der Unterführung, hastete die Treppen hinunter und durch den Tunnel hindurch. Als sie auf der anderen Seite wieder die Stufen nach oben erklommen hatte, war ihr Zug schon losgefahren.

Einen kurzen Moment mag ihr ein Fluch durch den Kopf geschossen sein. Dann hastete Ursula Wolff zur Waggontür: Der Lokführer hatte die abgehetzte Passagierin offenbar im Rückspiegel bemerkt und den Zug wieder gestoppt – nur ihretwegen. Er habe sie zu spät gesehen, sagte er fast entschuldigend, als sie sich an ihrem Reiseziel in Lietzow bei ihm für seine freundliche Geste bedankte. Der Ärger über die verspätete Ansage auf dem Bahnsteig war der Freude über die Umsicht des Zugführers gewichen.

Von Maik Trettin