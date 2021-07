Rügen

Vor den Rüganern und den zahlreichen Urlaubern auf der Insel liegt ein Wochenende voller Höhepunkte. An allen drei Tagen gibt es eine gute Mischung aus Kultur, Show, Konzert und Bummelmeilen an verschiedenen Orten.

LebensArt

Es geht los mit der LebensArt, Rügens größter Messe für Wohnen und Lifestyle. Diese findet von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Schlosspark Putbus und der Orangerie statt. Eintritt 9 Euro, Kinder frei. An den Veranstaltungstagen fährt alle halbe Stunde ein Shuttleservice der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen vom Hafen Lauterbach zum Veranstaltungsgelände. Bereits zum vierzehnten Mal ist die Messe LebensArt im Schlosspark Putbus zu Gast. Die Auswahl ist groß. Besucher wandeln zwischen Gartenpflanzen, Dekorationsartikeln, Holzbrettern, Pools, Pfannen und Keramikreiben.

Sixx Paxx Club Show

Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, Waldbühne Rügen: Diesen Termin sollten sich Frauen vormerken. Hier wird die „Sixx Paxx Club Show“ präsentiert. „Die Waldbühne Rügen präsentiert 5 heiße Guys mit der besten 90-minütigen Stripshow aller Zeiten“, kündigen die Veranstalter an. Und als Bonus gibt es für jede Dame eine Rose vom Bergener Geschäft Tulpenknicker. Zusätzlich besteht die Chance, einen Gutschein für den Blumenladen zu gewinnen. Karten gibt es noch an der Abendkasse oder unter www.waldbuehne-ruegen.de.

Stripshow in der Waldbühne Quelle: Veranstalter

Orientierungspunkte

Auf dem Gelände der Lauterbacher Firma FLZ werden derzeit Arbeiten der Stralsunder Künstlerin Stine Albrecht gezeigt. Sie hat eine ortsspezifische Installation vorgenommen, die auf das historische Werkstattgebäude, die nebenliegende Flachsbrenne und den Außenraum Bezug nimmt. Ausgangspunkt für ihre Überlegungen sind „Orientierungspunkte“ – so auch der Name der Ausstellung. Der Begriff bezeichnet für die Künstlerin nicht nur hilfreiche Marken auf Land oder auf See, sondern im übertragenen Sinne auch persönliche Ziele, Wegweiser der gedanklichen Ausrichtung oder Ausgangspunkte für neue Vorhaben. Geöffnet ist täglich von 12 bis 18 Uhr.

Pferdetheater

Das seit 2017 auf Rügen ansässige Pferdetheater in Zirkow hat sich durch seine außergewöhnlichen vielschichtigen Inszenierungen mit Pferden einen Namen gemacht. 2021 jedoch wird aus bekannten Gründen „rausgeritten“. „Etwas weniger multimedial als gewohnt, dafür mit mehr Reitkunst und ‚feel good‘ präsentiert das Pferdetheater in diesem Jahr ein kurzweiliges Programm für die ganze Familie“, so die Veranstalter. Beginn am 9. Juli ist 20 Uhr, Besucher zahlen 15 Euro (Kinder unter 12: 10 Euro).

Einige waren Nachbarn

Eine besondere Wechselausstellung vom United States Holocaust Memorial Museum aus Washington ist derzeit im Prora-Zentrum zu sehen. Sie trägt den Titel: „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“. Die Ausstellung befasst sich mit einer der grundlegendsten Fragen der Geschichte: Wie war der Holocaust möglich? Die zentrale Rolle Adolf Hitlers und anderer nationalsozialistischer Führer ist unbestreitbar, aber sie waren von unzähligen anderen abhängig. Welche Rolle spielten die gewöhnlichen Menschen? Warum haben so viele die Verbrechen der Nationalsozialisten unterstützt oder geschwiegen? Warum haben so wenige den Opfern geholfen? Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr, ein Rundgang durch die Ausstellung kostet 4 Euro (Kinder unter 12: frei).

Die neue Ausstellung heißt: „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ Quelle: Prora-Zentrum

Tag der offenen Tür

Im April hat die neu gegründete Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz mit dem Betrieb von vier Museen im Amtsbereich ihre Arbeit aufgenommen. Nun lädt die Gesellschaft an ihren Standorten in Sellin, Middelhagen und Göhren interessierte Museumsbesucher am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Neben der kostenfreien Öffnung aller Häuser erwartet die Gäste ein kulturelles Programm aus Vorträgen und Führungen eingebettet in einen stimmigen musikalischen Rahmen. Start ist in Middelhagen ab 10 Uhr, die Museen in Göhren und Sellin öffnen ab 11 Uhr ihre Pforten.

Artistokraten

Sonnabend und auch Sonntag jeweils um 19.30 Uhr sind die Artistokraten in Putbus auf dem Gelände der Orangerie an der Alleestraße unterwegs. Ein sechsköpfiges Varietéensemble um den bekannten Cirque-Nouveau-Künstler Martin van Bracht zeigt Luft- und Bodenakrobatik, Seiltanz, Jonglage oder elegante Handstandkunst. Die „grandiose Sommerunterhaltung mit Live-Musik“ bringt ihr Publikum mit einem artistisch-lustigen Programm augenzwinkernd zum Staunen und Lachen.

Die Artistokraten kehren nach Putbus zurück. Quelle: Uwe Driest

Rad ab, oder was?

Am Sonnabend wird um 20 Uhr im Kabarett-Theater Lachmöwe in Baabe „Rad ab, oder was?“ aufgeführt (16 bis 20 Euro). Das Auto ist das liebste Kind der Deutschen. Der Trend geht zwar zum Einzelkind, aber zum Zweitwagen. Doch um gegen böse Umweltminister und gierige Mineralölkonzerne bestehen zu können, muss man als Kfz-Halter schon clever sein. Was kommt denn nun aus dem Auspuff? Abgase oder Angstfurz? Und können Frauen wirklich nicht einparken? Und haben die Politiker hierzulande überhaupt noch alle Räder an der Karosse? Thomas Puppe und Markus Tanger wissen mehr … in „Rad ab, oder was?“.

Pietro Lombardi

Am Sonnabend singt Popstar Pietro Lombardi für seine Fans in der Waldbühne Rügen. Er hatte 2011 die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Fünf Tage vor seinem Auftritt verkündete der Sänger, dass er sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit und den sogenannten sozialen Medien zurückziehen will. Er wird am Sonnabend aber wie geplant seinen Auftritt auf der Insel Rügen haben. Karten: www.waldbuehne-ruegen.de

Livemusik an der Seebrücke

Alle zwei Wochen immer sonntags kommen verschiedene Musiker an den Selliner Hauptstrand. „Lauschen Sie den Klängen bei kalten Getränken und genießen den Anblick auf unsere schöne Selliner Seebrücke“, so die Veranstalter. Beginn an diesem Sonntag ist 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Seebrücke Sellin steht jeden zweiten Sonntag im Mittelpunkt. Hier treten verschiedene Musiker auf. Quelle: Stefan Sauer/Dpa

Gospelmusik

Am Sonntag findet um 16 Uhr ein Gospelkonzert in der St.-Marien-Kirche Poseritz statt. Das Geheimnis der Gospelmusik liegt in ihrem Rhythmus und ihrer klaren Aufrichtigkeit. Matthias Schröder alias Gospel Schröder versteht diese Musik als Botschaft und Berührung für die Seele. Sein Repertoire reicht von den klassischen Gospelsongs bis hin zu eigenen Kompositionen. Zum Einsatz kommen Gitarre und Banjo und der starke, leidenschaftliche Gesang. Als Eintritt erbitten die Veranstalter Spenden zur Deckung der Kosten. Die Spendenempfehlung liegt bei 12 Euro.

Von Mathias Otto