Lost Place vor Rügen: Künstliche Insel sollte Spielcasino oder Bordell werden

Lauterbach

„Unter dem Betonbau geht es zwölf Stockwerke hinunter und da war dann der Atombunker von Erich Honecker“, erzählen Skipper vorbeifahrender Touristenschiffe schon mal ihren Fahrgästen. Das ist natürlich Seemannsgarn, aber die eigentümliche, zwischen der Halbinsel Reddevitz und der Insel Vilm im Rügischen Bodden gelegene Anlage lässt der Fantasie eben viel Raum. Tatsächlich ist das Wasser, in der die 700 Quadratmeter große künstliche Insel steht, an jener Stelle knapp zehn Meter tief.

Es handelt sich um die 1954 auf 600 Holzpfählen erbaute ehemalige Entmagnetisierstation der DDR-Volksmarine. Mittels zweier Kabelschleifen auf dem Grund des Boddens wurden dort Schiffe entmagnetisiert, um für Minen „unsichtbar“ zu werden, die durch einen Magnetschalter auf Metall reagierten.

Die Schleifen wurden durch zwei große Dieselmotoren mit einer Leistung von 2200 Ampere angetrieben, weiß Jürgen Blüthgen. Der ehemalige Korvettenkapitän war bis zur Wende als stellvertretender Dienststellenleiter auf der Station eingesetzt.

Ideen für Spielcasino, Bordell oder Party-Location

Ein Maschinen- und ein Wohnhaus standen damals auf der Plattform. Ein Seekabel versorgte die Station mit Strom, die Ver- und Entsorgung von und mit Wasser erfolgte durch Schlepper aus Peenemünde. Drei Mann Besatzung taten jeweils eine Woche lang Dienst. „1986 wurde sämtliche Technik entfernt und nach Wolgast gebracht, weil sie durch neue Geräte ersetzt werden sollte“, sagt er. Dazu aber sei es wegen finanzieller Engpässe nicht mehr gekommen. Heute ist nur noch die gusseiserne, auf Spiralfedern lagernde Platte, auf welcher die Generatoren standen, vorhanden.

Die ehemalige Entmagnetisierstation der Volksmarine ist heute Refugium für Seevögel. Quelle: Privat

Nach der Wende hatte die Bundeswehr, die über eine eigene Anlage in Wilhelmshaven verfügt, keine Verwendung für die Station und somit wurde sie Wind, Wetter und Seevögeln überlassen. Bei der Treuhand sollen immer mal Angebote eingegangen sein, die Station für Spielcasino, Bordell, Party-Location, Refugium für Angler und Wassersportler oder auch privates Wohnen zu nutzen.

Auf den Namen „Ostervilm“ getauft

Den Zuschlag erhielten im Jahr 2001 schließlich der Maschinenbauingenieur Peer Wenmakers und der Architekt Gerhard Benz. Wenmakers, 1956 in Düsseldorf geboren, war 25 Jahre lang weltweit auf Montage und kam 1997 mit seiner inzwischen verstorbenen Frau nach Bergen. Heute lebt er von Geschäften mit Ferienwohnungen und Immobilien.

Gerhard Benz wurde 1953 in der Nähe von Cuxhaven geboren, studierte Architektur und Kunstgeschichte in Aachen und im kanadischen Halifax und arbeitete in verschiedenen Ländern als Bühnenbildner, Architekt und Designer. Seit 2010 betreibt er ein Atelier in Putbus, wo er zuletzt an dem Projekt arbeitete, die Kubatur des Schlosses mittels einer Bambusgerüst-Installation nachzubauen.

„Ich bin Segler und als wir eines Tages an der Entmag vorbeifuhren, sagten wir uns: ‚Das wollen wir haben!‘“, erzählt Wenmakers. Eine konkrete Idee zur Nutzung hatten sie damals nicht. Irgendetwas mit Kunst und Kultur sollte es sein. Vielleicht könnte dort ja ein Treff- und Schaffenspunkt für Künstler oder ein Ausstellungs- und Aufführungsort entstehen. Von der Aktion, einen Wohnwagen in den Maschinenraum, der wegen ihrer Lage östlich der Insel Vilm „Ostervilm“ genannten Station, zu verschiffen, kursiert ein Video im Internet.

Marinestation interessant für Denkmalschutz?

Mehr wurde bis heute nicht aus dem Spleen. „Unsere Station gilt nicht als Immobilie, sondern lediglich als wasserbauliche Anlage im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Schifffahrtsamtes“, sagt Wenmakers. Mit der Behörde schloss das Duo einen Nutzungsvertrag ab. „Die Übereinstimmung von Nutzungen der ehemaligen Entmagnetisierungsstation mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts, fallen nicht in den Aufgabenbereich des WSA Ostsee“, heißt das im Behördendeutsch. Eine gewerbliche Nutzung oder das Objekt auch nur der Öffentlichkeit zugänglich machen, scheint wegen bau- und versicherungsrechtlicher Hürden nahezu aussichtslos. „Wir dürfen uns bisher nur privat dort aufhalten“, sagt Gerhard Benz.

Die Entmagnetisierstation im Jahr 1979. Quelle: WSA Stralsund

Das Duo möchte nun von der Denkmalbehörde des Landkreises überprüfen lassen, ob die Station möglicherweise einen Denkmalwert haben kann. „Auf der Kreisdenkmalliste sind lediglich Objekte an Land aufgeführt. Bei diesem Objekt ist es aufgrund seines Standortes möglich, dass das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zuständig ist“, meint eine Sprecherin.

Dessen Leiter, Michael Bednorz, hat sich noch nicht mit dem Objekt befasst. „Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob an der Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht“, so Bednorz. Schließlich seien auch schon ein militärisches Objekt bei Neubrandenburg, der Exerzierplatz auf dem Dänholm oder gar ein ehemaliger Konsum unter Denkmalschutz gestellt worden.

Von Uwe Driest