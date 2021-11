Lost Places auf Rügen: Vom Kommen, Gehen und der Zukunft der Insel Rügen

Putbus

Die Bilder verblüffen selbst intime Kenner der Insel und ihrer versteckten Flecken. Einen verfallenden Kuhstall in der Nähe von Sassnitz, dessen Bauweise an Arkaden oder den Kreuzgang eines Klosters erinnert oder das alte Wasserwerk von Staphel lichtete die Fotografin Iwona Knorr ab, um sie zum Teil einer Ausstellung zu machen.

„Von Gehen, Kommen und Zukunft“ der Insel und ihrer Bewohner erzählt die gebürtige Polin mit Wohnsitz auf Rügen. „Ich möchte der Vergänglichkeit in Natur und von Bauwerken die Entstehung von Neuem gegenüberstellen“, sagt sie.

Die ursprüngliche Nutzung des Kuhstalls in der Nähe von Sassnitz ist unklar. Quelle: Ivona Knorr

Das lässt sich an einigen Objekten schon jetzt ablesen. So entstand die Aufnahme der „Stubnitz-Lichtspiele“ in Sassnitz vor fünf Jahren. Inzwischen fand sich ein Investor, der das Kulturhaus wieder in ursprünglicher Form herstellen möchte. Auch der historische Kursaal an der Alleestraße von Putbus gegenüber dem Wildgehege war jahrelang dem Verfall preisgegeben, bevor in diesem Jahr Sanierungsarbeiten begannen. Aktuell werde das Fundament instandgesetzt, so Bürgermeisterin Beatrix Wilke.

Feinkost Appel gründete Fischfabrik im Ersten Weltkrieg

In der alten Fischfabrik von Lauterbach hatte Ivona Knorr im Jahr 2012 noch Deckel von Konservendosen gefunden. Inzwischen wich das Gebäude vollständig dem Neubau einer Bootshalle. Die Fabrik war 1916 als Zweigwerk des Feinkosthandels Appel entstanden, der dort Ostseeheringe zu Bratheringen verarbeitete.

Anlass der Gründung waren die englische Blockade im Ersten Weltkrieg und die Beschlagnahme von Fischtrawlern für die Marine gewesen, welche die Nordseefischerei fast vollständig zum Erliegen brachte. Nach Krieg und Enteignung hatte das Lauterbacher Werk mit rund 50 Beschäftigten noch eine Zeit lang Fischkonserven produziert.

Kristina Huttenlocher, Urenkelin von Firmengründer Heinrich Wilhelm Appel, arbeitete die Firmengeschichte in ihrem Buch „Appel Feinkost - Ein Familienunternehmen im Wandel der Zeit“ (Klampen Verlag), auf. Dem Thema Fischerei hatte sich Ivona Knorr in einer früheren Ausstellung mit großformatigen Bildern Rügener Küstenfischer gewidmet und dafür gleich mehrere Auszeichnungen erhalten. Auch Bücher gab sie zu diesem Thema heraus.

In der ehemaligen Fischfabrik von Lauterbach fanden sich noch Dosendeckel. Quelle: Iwona Knorr

In der aktuellen Ausstellung in der Galerie des Landkreises in der Orangerie von Putbus stellt die Künstlerin jedem der Bilder von „Lost Places“ ein Motiv zur Seite, das den Wandel der aktiven Kliffs an Rügens Steilküste zeigt. „Damit möchte ich veranschaulichen, dass sowohl die Natur als auch von Menschenhand geschaffene Werke einem steten Wandel unterliegen“, sagt sie.

Kunst zum Mitmachen

„Und meistens, wenn etwas geht, entsteht dort oder an anderer Stelle etwas Neues. Von Menschen verlassene Bauten warten auf eine Zukunft und wenn Wellen die Küste unterspülen und abtragen, spült das Meer an anderer Stelle Sand ans Ufer.“ Oder auch Strandgut. Diesem Gedanken widmet sich Knorr in einem weiteren Abschnitt, ihrer dreiteiligen Ausstellung.

Dafür sammelte die Fotokünstlerin jede Menge Plastikverschlüsse, -gabeln oder auch Zigarettenfilter vom Strand, fügte sie zu Collagen zusammen und bittet um Nachahmung. „Was uns das Meer vor die Füße zurückwirft, soll eingesammelt und zu Kunst veredelt werden“, findet sie.

Große und kleine Besucher der Ausstellung im ersten Stock der Orangerie von Putbus sind aufgefordert, sich an den Materialien zu bedienen, und sie auf einem großen Blatt Papier zum Stillleben zu arrangieren. „Das Ergebnis sollen die Besucher dann bitte fotografieren und an meine Adresse studio@iwona-knorr.de senden“, hofft Iwona Knorr.

Inselkinder bleiben, gehen oder kehren zurück

„Wer wird die Zukunft von Rügen gestalten?“, fragt Iwona Knorr im dritten Teil der Ausstellung. Vor zwei Jahren hatte sie ein Langzeitprojekt mit dem Titel „Inselkinder“ gestartet. Dafür porträtierte und interviewte sie 25 junge Insulaner im Alter zwischen 18 und 35 und plant, dies in fünf und dann zehn Jahren zu wiederholen. Für die nun ausgestellte erste Staffel fotografierte sie die jungen Leute in der Ostsee, an ihrem Lieblingsort.

„Wo und wie werden sie in den nächsten Jahren stehen? Genügt es manchen vielleicht, aus der Ferne ihre Wurzeln zu pflegen, während andere vor Heimweh umkehren? Wer weiß, vielleicht sind bereits Persönlichkeiten mit dabei, die künftig das Gesicht der Insel prägen werden“, meint die Künstlerin. „Einige dieser Inselkinder sind hiergeblieben, andere waren im Aufbruch oder bereits in der Welt unterwegs, wieder andere bauen ihr Leben als Rückkehrer auf.

Wind und Wellen formen skurrile Gebilde. Quelle: Ivona Knorr

So wie die 32-jährige Vivian. „Wenn man das tut, was man liebt und mit sich selbst im Reinen ist, dann ist die Insel unheimlich befreiend für einen selbst“, findet die junge Frau, die aus Berlin auf die Insel zurückkehrte. Es sei aber nicht leicht, wieder Anschluss zu finden, wenn man einmal weg war. „Manchmal hätte ich gerne Berlin an der Ostsee, Berlin auf Rügen. Diese Vielfalt. Dieses Kulturelle.“ Auf die Fortsetzung darf man gespannt sein.

Die Doppelausstellung von Iwona Knorr „Von Gehen, Kommen und Zukunft“ und Eddie Bonesire „Im Krieg sagtest Du einmal …“, ist noch bis zum 31. Dezember in der Galerie des Landkreises in der Orangerie Putbus zu sehen.

