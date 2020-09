Rügen/Waren

Eine Seniorin von der Insel Rügen ist Opfer eines Liebesbetrugs geworden, bei dem sie insgesamt 8.400 Euro verlor. Die 73-jährige Frau lernte über das Internet einen Mann kennen. Der angebliche Doktor aus Amerika nannte sich Michael Jonson. Nach regem schriftlichen Kontakt gab der Arzt an, dass er sich mit der Geschädigten in Deutschland treffen wolle. Er würde jetzt in Rente gehen und würde sein gesamtes Vermögen - 2,5 Millionen Dollar - mit nach Deutschland bringen. Das Geld würde er sicherheitshalber über eine Firma in einer Kiste verschiffen lassen.

Schließlich meldete er sich uns sagte der Seniorin, dass die Firma 7.000 EUR für den Transport benötigen würde. Sein Geld sei ja bereits in der Kiste. Die Firma meldete sich bei der Frau und sie überwies das Geld auf ein ausländisches Konto. Auch 1.400 EUR welches er angeblich für ein Handy benötigte, überwies die Insulanerin.

Anzeige

Nach neuer Forderung wird Rentnerin skeptisch

Im September meldete sich die Transportfirma nochmals bei der 73-Jährigen und sagte, dass die Kiste mit dem Geld vom Zoll aufgehalten wurde. Der Zoll würde für die Weiterleitung 30.000 EUR verlangen. Hier wurde die Seniorin skeptisch und überwies das Geld nicht. Auch die 4.000 EUR, die er für ein Flugticket erbat, verweigerte sie. Am Donnerstag entschied sie sich, Anzeige zu erstatten.

Weitere OZ+ Artikel

Zweiter Betrugsversuch glücklicherweise verhindert

Bei einem zweiten Betrugsfall in Mecklenburg-Vorpommern entstand glücklicherweise kein finanzieller Schaden. Über die Internetwache erstatte ein Mann für seine Mutter eine Anzeige. Die Seniorin wohnt in der Nähe von Waren. Sie erhielt am Donnerstag einen Anruf von ihrer angeblichen Schwester, die ihr mitteilte, dass sie in Polen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei hätte sie eine schwangere Frau angefahren, die jetzt ihr Kind verloren hätte. Für die polnische Polizei würde sie 45.000 EUR Kaution benötigen, damit sie ausreisen kann. Die Angerufene legte auf und verständigte ihren Sohn.

Von RND