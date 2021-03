Stralsund/Bergen

Die vom Landkreis Vorpommern-Rügen bestellten Schlüsselanhänger zur Nutzung des Kontaktnachverfolgungs-Programmes Luca sind eingetroffen. Ab Montag können sich die Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen bei Bedarf an ihre Amts- und Stadtverwaltungen wenden.

Dort können sie sich die Schlüsselanhänger aushändigen lassen. Die Schlüsselanhänger müssen dann noch über die Plattform www.luca-app.de registriert und freigeschaltet werden.

Luca zur verschlüsselten Kontaktverfolgung in Corona-Zeiten

Das Luca-System ermöglicht verschlüsselte und datenschutzkonforme Kontaktdaten­aufnahme und eine schnelle und lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten bezüglich des Corona-Virus. Die Nutzung erfolgt entweder über das Handy per App, per Anmeldung im Internet oder per Schlüsselanhänger. Für alle Nutzer ist die App kostenfrei und nach einfacher Registrierung problemlos anwendbar.

Keine Zettelwirtschaft mehr

Mit dem Programm soll auch die „Zettelwirtschaft“ ein Ende haben, bislang mussten Einzelhändler die Namen ihrer Kunden auf Listen notieren. Häufig kam es dabei auch zu Falscheintragungen mit Phantasienamen und -kontaktdaten. Das verhindert das Luca- Programm durch eine Registrierung mit Check der Telefonnummer.

Von Anne Ziebarth