Insel Rügen

Betrachtet man einige Bauschilder auf der Insel, kann man das Geld fast riechen. „Luxus-Appartements“ hier, „Exklusives Wohnen“ und „Luxus-Penthouse“ dort. Auch die Anbieter haben klangvolle Namen. Coastgold etwa, zu Deutsch Küstengold. 

Keine Frage, das Geschäft mit den gehobenen Standards brummt auf Rügen. Auch auf den Internetplattformen von Immobilienanbietern gibt es zahlreiche Premiumwohnungen im Millionenbereich, die dann auch zügig mit „reserviert“ oder „verkauft“ markiert werden.

Sehr gute Lage: Quadratmeterpreise bis zu 20 000 Euro

So etwa auf der Internetseite des Anbieters Ventis, der für die Primus-AG den Verkauf der Appartements im geplanten Kurhaus Sellin betreibt. Während hier noch zurückhaltend mit „Preis auf Anfrage“ gearbeitet wird, nennt Immobilienspezialist Engel und Völkers in seinem jüngsten Bericht (Infobox) über die Entwicklung der Ferienimmobilienmarktes aktuelle Zahlen. Die größte deutsche Insel habe ein sehr hohes Preisniveau erreicht, heißt es dort.

Engel & Völkers Marktbericht Der neunte, jährlich erscheinende Engel & Völkers Ferienimmobilien-Marktbericht analysiert den Markt für Zweitwohnsitze, Ferienhäuser und Ferienwohnungen in den wichtigsten Urlaubsregionen Deutschlands. Insgesamt werden 39 Orte in zehn verschiedenen Ferienregionen an Nord- und Ostsee, in den Alpen und im Schwarzwald sowie an den größten Seen des Landes im Detail betrachtet. Der Trend geht dabei in allen Ferienorten Deutschlands in die gleiche Richtung: Die konstant gestiegene Nachfrage führte zu teils deutlichen Preissprüngen.

2021 lagen die Kaufpreise im Bereich Ferienwohnungen in sehr guter Lage zwischen 8500 und 15 000 Euro pro Quadratmeter. 2022 lagen die Preise bereits bei 8500 bis 16 000 Euro, der von Engel und Völkers ermittelte Höchstpreis betrug 20 000 Euro für den Quadratmeter. Das ist zwar noch nicht mit Orten wie Norderney (durchschnittlich 12 460 €/m²) oder mit Spitzenreiter Kampen auf Sylt (durchschnittlich 21 179 €/m²) zu vergleichen, dennoch zieht Rügen an vielen anderen Destinationen vorbei. In Warnemünde, Kühlungsborn, Usedom und selbst in der Region Fischland-Darß-Zingst wurden niedrigere Preise aufgerufen.

Zunehmend Selbstnutzung von Ferienwohnungen

Ob die Eigentumswohnung zur Vermietung als Ferienwohnung genehmigt ist oder nicht, spielt in diesem Preissegment nicht mehr die erste Geige. Wenn ja, bieten Immobilien nach Einschätzung der Engel-und-Völkers-Experten bis zu 6 Prozent Rendite. Aber: Der Trend geht zur Eigennutzung, zumindest im Premiumbereich. „In vielen Regionen Deutschlands werden Ferienimmobilien, gerade in den Top-Lagen, vor allem von den Eigentümern selbst genutzt. Unter den befragten privaten Eigentümern gaben 64 Prozent der Befragten eine reine Eigennutzung an.“

Luxus in Sellin Quelle: Anne Ziebarth

Noch deutlicher wird die Situation im Bereich der Ein- und Mehrfamilienhäuser der Ferienimmobilien auf der Insel. 2021 konnten Preise von 850 000 bis zwei Millionen Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser auf Rügen registriert werden, heißt es in dem Bericht. 2022 waren es bereits eine bis 4,7 Millionen Euro. Tendenz: steigend. Der Liebhaber-/Höchstpreis für ein Häuschen: sechs Millionen Euro.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trend: Preise steigen weiter

„Die Nachfrage nach Ferienimmobilien übersteigt in der Region das Angebot deutlich“, so der Bericht. Damit ist Rügen aber noch nicht oben auf der Liste. In Kampen auf Sylt zum Beispiel können in guter Lage 18 Millionen Euro aufgerufen werden, in der Ferienregion Starnberger See für extravagante Immobilien (Ein- bis Zweifamilienhaus!) 30 Millionen Euro. Der Trend – ungebrochen. „Es ist davon auszugehen, dass das sehr limitierte Angebot die hohe Preisdynamik weiter schüren wird, vor allem solange das niedrige Zinsniveau für gute Finanzierungsbedingungen sorgt.“

Von Anne Ziebarth