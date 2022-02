Gager

Da haben sich die 35 Mädchen und Jungen der Kita „Mönchgut“ in Gager riesig gefreut: Zum 25. Geburtstag der kommunalen Einrichtung gab es ein Geschenk von der Gemeinde Mönchgut. Bürgermeister Detelf Besch und sein Stellvertreter David Masuch überbrachten ein Geldpräsent in Höhe von 400 Euro. Damit werde neues Spielzeug angeschafft, zum Beispiel Puppen, informierte Kita-Leiterin Susanne Jacob, die mit zwei weiteren Kollegen von Anfang an dabei ist.

Die sechs Erzieherinnen betreuen auch 22 Hortkinder der benachbarten Grundschule „Mönchgut“. Wie gut sie ihre Arbeit machen, haben Eltern in Lyrik gefasst. Das dürfte wohl das schönste Geschenk und die größte Motivation für die „Muttis auf Zeit“ sein:

„Danke für die schöne Zeit, für eure Gelassenheit, für eure Nerven, eure Ruh’, die ihr bewahrtet immerzu. Für Trostpflaster und Zauberpusten, fürs Kommen können auch mit Husten, fürs Trocknen auch so mancher Tränen, woll’n wir mal unseren Dank erwähnen. Fürs Basteln um die Weihnachtszeit, für Spiele, Lieder, Heiterkeit. Auch fürs Aufweisen von Schranken, wollen wir heute danken. Für Lob beim Schuhe selbst zubinden, fürs Regenjacken-Wiederfinden, dafür, dass ihr allzeit bereit, gebührt euch unsere Dankbarkeit!“

Von Gerit Herold