MS „Fredo“: Wie der Stralsunder Frachter durch die Corona-Krise kam

Stralsund/Husum/Swinemünde

Eigentlich sollte es wieder mal eine gemütliche Mitfahrt werden. Doch dann ist Corona gekommen und hat dem Passagier einen Strich durch die Rechnung gemacht. MS „Fredo“, der einzige Frachter mit dem Heimathafen Stralsund, musste zu diesem Zeitpunkt im Mai ohne Gast auslaufen. „ Swinemünde wäre sowieso nicht gegangen“, meint Kapitän und Eigner Willem Blanck am Telefon, „die Grenze ist doch total dicht“.

Niemand außer der Besatzung durfte an Bord sein. Die komplette Crew wurde getestet: negativ, also kein Problem. Trotzdem erlaubten die polnischen Behörden während des Lockdowns auch keinen Landgang.

Die Beladung mit 1600 Tonnen Rapsschrot aus der Ölproduktion ist in rund sechs Stunden erledigt. Blanck dazu anerkennend: „Enorm schnell“, und er weiß, dass das Bio-Nebenprodukt als Futtermittelzusatz sehr begehrt ist. Außerdem: „Für uns ist das braunes Gold und eine sichere Bank“. Bei vier Reisen pro Monat macht das rund 50 000 Tonnen im Jahr. Dafür wären 2000 abgas- und CO2-intensive LKW notwendig.

Kosten sparen – das A und O

Während das Küstenmotorschiff durch die Tromper Wiek auf Kap Arkona zusteuert, ist telefonisch mehr über die vergangenen zwei Wochen zu erfahren, die der Frachter auf der Husumer Werft verbracht hat. Nach fünf Jahren stand die sogenannte Klasse an. Für Autos TÜV genannt.

Die Kapitäne Willem (l) und Bernd Blanck auf der Brücke. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Da muss das Schiff aus dem Wasser ins Trockendock, um auch das sonst verborgene Unterwasserschiff genauestens auf Schäden zu inspizieren oder Reparaturen vornehmen zu können. „Die Werft hat uns nicht nur ein gutes Angebot gemacht“, freut sich Blanck, „sondern auch noch unter erschwerten Kontakt-Bedingungen alles in nur zwei Wochen erledigt, eine Woche früher als geplant“.

Dadurch könne das Schiff wiederum eine Reise mehr absolvieren und damit die Arbeiten finanzieren. Die waren umfangreich: ein Laderaumschott ausgewechselt, Hilfsdiesel ausgebaut und an Land überholt, den Unterboden gestrahlt und gestrichen. „Dadurch, dass die Propellerflügel bearbeitet wurden“, erklärt der Kapitän, „konnte ihre Steigung verbessert werden, und das bringt jetzt einen Knoten mehr Geschwindigkeit.“ Von dem neuen „nicht gerade preiswerten“ elektrischen Antifouling-System verspricht sich Blanck weniger Bewuchs und mehr Geschwindigkeit: „Maßnahmen, durch die wir weniger Kosten haben und letztendlich mehr verdienen“.

Er und der Miteigentümer, sein Bruder Bernd Blanck, auch Kapitän, müssen mit jedem Cent rechnen, „denn es gibt genügend Konkurrenz, und die Befrachter versuchen ständig, die Preise zu drücken. Dem müssen wir zuvorkommen“.

Die Fredo im Ostsee-Sturm vor Rügen. Quelle: Peer Schmidt-Walther

„Fredo“ ist wieder laufstark. „In 24 Stunden bringe das“, rechnet Blanck, „bei acht Knoten Durchschnitt eine Spriteinsparung von 15 Prozent, also zwischen 360 und 288 Liter. Damit kommen wir drei Stunden oder 24 Seemeilen weiter.“ In erster Linie sei er Kaufmann und Logistiker, in zweiter Nautiker: „Aber“, räumt er ein, „mit Logik hat das alles wenig zu tun“

Frei gefahren unter Hanse-Tuch

„Die See gibt sich hier draußen mit Böen bis zu neun Windstärken ganz schön ruppig“, berichtet Steuermann Kim Rauterberg aus gischtgetrübter Brückensicht, als der 83-Meter-Frachter den nordöstlichsten Punkt Deutschlands rundet. Inzwischen hat er das Ruder übernommen auf dem – im günstigsten Fall – 40-Stunden-Weg nach Oldenburg in Oldenburg, wo baldmöglich gelöscht werden soll.

„Vieh muss rund um die Uhr gefüttert werden“, erklärt er. Rund 241 Seemeilen seien zu dampfen: „Das zeitliche Risiko – Nord-Ostsee-Kanal, Wind, Wellen, Strom, Tide – fährt dabei immer mit“.

Einziger Frachter aus MV wird mit 700 PS angetrieben

Der 700-PS-Diesel des einzigen Frachters aus Meck-Pomm mit Schwarz-Rot-Gold-Flagge am Heck, sorgt für rund neun Knoten Tempo. Mehr geht wegen zwei Knoten Strom und Seegang von vorn ohnehin nicht. „Fredo“ nähert sich, wie am nächsten Nachmittag im Internet auf „marinetraffic“ zu sehen ist, der schleswig-holsteinischen Küste. Bis dahin fährt der junge Steuermann den Küstenfrachter, während der Kapitän vor der langen Kanal-Nacht ruht.

Im Signalmast weht die Stralsunder Heimathafen-Flagge Quelle: Peer Schmidt-Walther

„,Fredo’ würde wohl auch seinen Weg allein finden“, hört man ihn förmlich durch die Leitung grinsen. Die Lotsenübernahme bei Kiel Leuchtfeuer entfällt, denn beide Blancks haben sich nach vielen Nord-Ostsee-Kanal-Passagen – insgesamt über 2000 pro Kapitän und einer Prüfung – frei gefahren.

„Für uns Mittelständler sind das pro Fahrt jeweils 1000 eingesparte Euro“, so Willem Blancks Kalkulation, „die können wir dann wieder ins Schiff investieren“. Damit „Fredo“ noch möglichst lange als Flaggschiff der Sundstadt zwischen Nord- und Ostsee das rote Hanse-Tuch am Mast zeigen kann.

Der Fachter „Fredo“ MS „Fredo“: Bauwerft: Schiffswerft Hugo Peters, Wewelsfleth/Stör; Baujahr: 2/1985; Bau-Nr.: 607; Flagge: Deutschland; Taufname: „Premiere“ (bis 2002), danach „Montis , ab 1. Mai 2010 FREDO (Zusammensetzung aus den Heimatorten der Eigner Willem ( Freiburg/ Unterelbe) und Bernd Blanck (Dornbusch/ Unterelbe); Tel.: 0171 2111839 ( W. Blanck); E-Mail: fredo@gmx.info. Abmessungen: Länge: 82,45 m, Breite: 11,33 m, Tiefgang (max.): 3,43 (Typ Saima/Vänern-max, da der Frachter früher jahrelang zu den finnischen Seen unterwegs war); 1 Luke (3105 Kubikm. Schüttgut); eingerichtet für Container-Transport: 46 TEU, verstärkt für Schwergutladung; BRZ: 1649, Tragfähigkeit: 1829 tdw, Ladetonnen: 1700 Tonnen; Displacement (Ladetonnen und 865 t Schiffsgewicht): 2694 t; Maschine: MWM, Typ TBD 440-6K, 441 kW (700 PS), Geschwindigkeit (max.): 10,6 kn; GL-Klasse: GL+100 A4 MEG; Crew (max.): 7; Tipp: MS „Fredo“ bietet sehr reizvolle Reisen zwischen großen, kleinen und kleinsten Nord-Ostsee-Häfen. Passagiere: 1 Einzelkammer ( Bad/WC/Dusche gemeins. mit 1. Offizier), breite Koje, Schrank, Sitzecke, Tisch, Stuhl, Schubfächer, Sat.-TV, Waschmaschine/Trockner können problemlos benutzt werden, Preis (inkl. Vollpension): 60 Euro/Tag (Info/Buchung: fredo@gmx.info; Kapitäne Bernd + Willem Blanck: 01712111839); Brücke und Maschinenraum stehen dem Gast jederzeit offen;

Von Peer Schmidt-Walther