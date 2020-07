MS „Sans Souci“: Flusskreuzer erreicht Stralsund und startet in Sommer-Saison

Stralsund

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: MS „Sans Souci“ duckte sich mit abgesenktem Steuerhaus und steckte ihre schlanke Nase durch die Ziegelgrabenbrücke. Nicht ohne sich zuvor mit einem langen Typhon-Dröhner angekündigt zu haben. Punkt 16 Uhr machte sie fahrplanmäßig fest, und zwar direkt hinter der „ Gorch Fock“.

Kapitän und Eigner Peter Grunewald freute sich, endlich wieder in seinem Lieblingsrevier zu sein. „Bei der Überquerung des Greifswalder Boddens nach Lauterbach hat es gestern sogar geschaukelt“, berichtete er, „aber niemand von den 50 Passagieren ist seekrank geworden“.

Anzeige

Crew setzt auf umfangreiche Hygienemaßnahmen

Das elegante dunkelblau-weiße Vier-Sterne-Flusskreuzfahrtschiff und Flaggschiff Sachsen-Anhalts musste auf seinem langen Weg von der heimatlichen Saale nach Norden schon zwei Mal in Magdeburg umkehren. „Eine Saisonstart für das Flusskreuzfahrtschiff, wie es ihn noch nie gab“, so Grunewald. Am 17. Juni startete er von Berlin-Spandau unter verschärften Corona-Bedingungen mit Temperaturmessungen, Masken-, Abstands- und Desinfektionspflicht.

Weitere OZ+ Artikel

Die rund 1000 Kilometer lange Route führte von Berlin-Spandau via Hamburg nach Kiel und zurück. Eine Premiere, denn zu der Zeit war kein einziges Kreuzfahrtschiff in Norddeutschland unterwegs. In Hamburg zeigten sich Gesundheits- und Hafenbehörden beeindruckt von den an Bord getroffenen Hygienemaßnahmen.

Bis Mitte Oktober wird MS „Sans Souci“ mehrere Male von Berlin-Tegel kommend via Stettin Ückermünde, Wolgast, Peenemünde, Lauterbach, Zingst, Vitte, Ralswiek, Stralsund, Anklam und Demmin anlaufen. Bislang war der Fahrplan mit großen Fragezeichen versehen. „abgesagt haben bisher nur wenige“, freut sich Peter Grunewald, dem viele „Wiederholungstäter“ die Treue halten.

Coronavirus als stetige Bedrohung für geplante Reisen

Grunewald betonte, „dass wir uns nach Bekanntwerden der Coronavirus-Verbreitung auf die Lage eingestellt haben“. Man habe allgemeine Schutzmaßnahmen wie zu Hause auch getroffen und darüber hinaus Szenarien durchgespielt und trainiert. Hygiene sei dabei für Gäste und Crew das A und O.

Kapitän Peter Grunewald mit Schutzmaske am Außensteuerstand. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Saisonstart wäre traditionell Mitte März gewesen, bevor Peter Grunewald von der Saale aus Berlin ansteuerte. Ob er in dem Coronavirus eine Bedrohung für die geplanten Reisen gesehen habe? „Natürlich“, betonte er, „denn das Schiff kann bei einem Verdachtsfall sofort behördlich festgesetzt werden“, so Grunewald. Die Internationale Tourismusbörse (ITB) im März fiel schon aus, während der das Schiff in Berlin-Spandau als Hotelschiff hätte liegen sollen. „Das war eine bittere Pille“, sagte Grunewald, „danach die erste Fahrt Oder aufwärts nach Breslau erst recht, vor allem wegen der knallharten polnischen Einreisesperre“. „Dazu kommt für uns auch die Schließung des Schiffshebewerks Niederfinow“, war der Kapitän verärgert, „zumal das neue Hebewerk immer noch nicht eröffnet ist“.

Alle verunsichert

Im Herbst musste Grunewald sein Schiff auf der Reise von Rügen nach Berlin in Schwedt schon mal drei Wochen an die Pfähle legen, weil die Schleuse Hohensaaten repariert wurde.

MS Sans Souci am Liegeplatz hinter der Gorch Fock. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Vor zwei Jahren hätte ihm die vereiste Saale beinahe einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Zweimal wollte er aufgeben, zumal die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung keinen Eisbrecher schicken konnte. Zu teuer, lohne sich nicht, so die staatliche Absage damals. Doch Peter Grunewald wollte es wissen und kämpfte sich durch.

Ansonsten ging er schon damals davon aus, dass die Saison insgesamt sehr spät starten würde: „Ob sich der Virus bis dahin überhaupt verlaufen wird, steht in den Sternen“. Peter Grunewald und seine Crew machten sich berechtigte Sorgen, obwohl ihr Schiff „Ohne Sorgen“ heißt. Die meisten europäischen Kreuzfahrt-Reedereien haben ihren Betrieb vorerst eingestellt oder fangen sehr zögerlich wieder an. Viele Gäste waren außerdem verunsichert und sagten gebuchte Reisen ab.

Vorräte mussten entsorgt werden

Dass Schiff blieb zunächst in Mukrena und verholte später zum Wasserstraßenkreuz Magdeburg-Rothensee, um von dort aus „jederzeit auf dem kürzesten Sprung zu sein“, begründete Grunewald den neuen Liegeplatz. „Hier haben wir auch keine Niedrigwasserprobleme wie auf Saale und Elbe“.

Statt das Schiff zu fahren, wurde es von der Crew sorgfältig gepflegt und auf Hochglanz poliert. Dass der Kapitän anfangs im Heimathafen zu Hause schlafen konnte, stimmte ihn nicht gerade euphorisch: „Wegen der mehrstelligen roten Zahlen, die uns drohen“. Erstattung der Einnahmeausfälle durch staatliche Hilfen? „Das könnte ein bürokratischer Krampf werden, wenn überhaupt“, weiß er aus leidvoller Erfahrung.

Das ist die „Sans Souci“ MS Sans Souci: Baujahr 2000 in Nijmwegen/ Niederlande; 2007/08 modernisiert; Länge: 82 Meter; Breite: 9,50 Meter; Tiefgang: 1,30 Meter; Vermessung: 1000 Tonnen; Antrieb: 2 x 600 PS; 41 Kabinen (davon 24 mit franz. Balkon); Passagiere (max.): 80; Crew: 24; Lift zwischen Haupt- und Panoramadeck; 1 Restaurant (1 Essenszeit); 1 großes Sonnendeck; Salon, Bar, Bibliothek, Boutique; Heimathafen: Peissen/Saale; Flagge: deutsch.

Allerdings mussten Vorräte entsorgt werden, die nicht länger aufbewahrt werden konnten. So wurden sie einfach an Bekannte und Verwandte verschenkt. Als jemand Äpfel aus Südtirol entdeckte, meinte er nur: „Vielleicht sind die ja infiziert“ und legte sie weg.

In Stralsund angekommen, freut sich die gesamte Crew auf den bald völlig normalisierten Betrieb, den Wirtschaftsminister Glawe bereits für den 10. Juli angekündigt hat. Vor allem: endlich maskenfrei!

Lesen Sie auch

Von Peer Schmidt-Walther