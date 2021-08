MV: Droht Ostsee-Häfen bei erneutem Bahnstreik das Chaos?

Rostock

Knapp zweieinhalb Tage haben die Lokführer der Gewerkschaft GDL in der vergangenen Woche auch im Güterverkehr gestreikt. Gespürt hat das auch Deutschlands größter Ostseehafen. Beim Umschlaghafen Euroports Rostock sind die Auswirkungen des Streiks deutlich zu spüren gewesen. Während es im Rostocker Hafen wegen ausgefallener oder verspäteter Züge zeitweise chaotisch zuging, blieben andere Häfen in Mecklenburg-Vorpommern bislang verschont. Der Streik der Lokführer, der von Dienstagabend bis Freitagmorgen auch den Güterverkehr lahmlegte, könnte allerdings weiter eskalieren.

„Einige Züge kamen verspätet, einige gar nicht“, berichtet Karten Lentz, Geschäftsführer bei Euroports Rostock, der Umschlaggesellschaft von Rostock Port. Das betraf vor allem das KV-Terminal – für den sogenannten kombinierten Ladungsverkehr fahren Züge aus ganz Europa den Rostocker Hafen an. Die waren zum Teil ins Stocken geraten. „Wir hatten hier schon ein bisschen Chaos“, so Lentz. „Und sind froh, dass es schnell vorbei war“, sagt er weiter. Der Ölhafen in Rostock wurde laut Euroports-Geschäftsführer Karsten Lentz hingegen überhaupt nicht beeinträchtigt. Er hoffe nun auf ein baldiges Ende der Tarifverhandlungen. „Wir hoffen jetzt auf eine schnelle und vernünftige Einigung für beide Seiten“, so Lentz.

Kommentar: Bahn muss Lokführern entgegenkommen

Streik zunächst beendet – neue Streikwelle droht aber

Das könnte allerdings noch dauern. Zwar ist der Streik erst einmal beendet, es könnte aber ein neuer, ein längerer drohen. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn gönnt die Gewerkschaft der Lokomotivführer den Kunden zwar eine Atempause. Bei seiner vorläufigen Bilanz der am Freitag beendeten Streikwelle verzichtete GDL-Chef Claus Weselsky auch darauf, einen konkreten Termin für einen zweiten Arbeitskampf zu nennen. Am kommenden Dienstag soll es in Berlin allerdings eine Protestkundgebung zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund geben.

Die erste Streikwelle sei hervorragend gelaufen, sagte Weselsky. Es sei nicht einfach gewesen, die entschlossenen Kollegen davon zu überzeugen, nach 48 Stunden Streik zunächst wieder aufzuhören. Er wandte sich gegen Vorwürfe, die GDL streike für politische Ziele im Machtkampf mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Insbesondere die Folgen des Tarifeinheitsgesetzes würden vor den Arbeitsgerichten geklärt. „Am Ende wird jeder sehen, wer die Mehrheit im Betrieb hat.“

Schadenshöhe durch Streik laut Bahn unbekannt

Die Bahn versuche laut Weselsky vergeblich, den erfolgreichen Streik kleinzureden. Der Ausstand hatte im Güterverkehr bereits am Dienstag begonnen, während der Personenverkehr von Mittwoch bis Freitag früh für 48 Stunden bestreikt wurde. Laut Bahn haben sich nur rund 5400 der insgesamt 19 700 Lokführer beteiligt. „Die GDL hat ihr eigentliches Arbeitskampfziel nicht erreicht“, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Freitag. Im Güterverkehr habe die Bahn versorgungsrelevante Züge gefahren, so Stauß weiter. Über die Tage seien aber rund 300 Züge stehen geblieben. „Diesen Stau bauen wir jetzt nach und nach ab.“ Zur Schadenshöhe wie auch zu einem möglichen neuen Tarifangebot an die GDL machte er keine Angaben.

Keine Auswirkungen hatte der Streik hingegen auf die Häfen Mukran und Wismar. „Wir arbeiten ausschließlich mit Privatbahnen“, erklärt Felix Zimmerman, Sprecher von Mukran Port auf der Insel Rügen. Das habe nichts mit einer Ablehnung der Deutschen Bahn gegenüber zu tun, die Infrastruktur sei zum Hafen auf der Insel so aufgestellt. Michael Kremp, Geschäftsführer vom Seehafen Wismar, bestätigt der OZ ebenfalls: „Der aktuelle Streik hatte keine Auswirkungen.“

Weil sich eine Lösung des Konfliktes zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft aber noch nicht ankündigt, könnte es zu einer neuen Streikwelle kommen. „Nach unseren Protestmaßnahmen werden wir nur noch eine kurze Zeit verstreichen lassen, um erneut in Arbeitskampfmaßnahmen einzutreten“, sagte Weselsky. Er sicherte zu, dieses Mal die Fahrgäste früher zu warnen als bei der ersten Welle, als im Personenverkehr nur knapp 15 Stunden zwischen Ankündigung und Streikbeginn lagen.

Von Michaela Krohn