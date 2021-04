Rügen

Keine Perspektive für den Tourismus, Schließungen des Einzelhandels, Lockdown – diese Ergebnisse des MV-Gipfels am Donnerstag haben für Betrübnis und Ratlosigkeit bei den Touristikern auf der Insel Rügen gesorgt.

„Ernüchternd für alle“, nennt die Tourismusmanagerin Mönchguts, Franziska Gustävel die Nachrichten. „Den Dauercampern und Zweitwohnungsbesitzern müssen wir jetzt sagen, dass sie vermutlich in Kürze abreisen müssen“, sagt sie. „Das fühlt sich sehr schlecht an.“

„Leib und Leben haben natürlich Priorität“

Auf Mönchgut würde es vor allem Ferienwohnungen geben, deren Betreiber so langsam mit den Nerven am Ende seien. Es sei schwer, zu sehen, wie die Vermieter und Einwohner leiden. „Wir haben alle tolle Hygienekonzepte in der Tasche“, sagt sie. „Gemeinsam mit der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) wollen wir, wenn absehbar ist, wie es weitergeht, auch die Testkapazitäten noch einmal massiv ausweiten.“ Trotzdem gilt für sie: „Leib und Leben haben natürlich Priorität“, so Gustävel. „Ziele, auf die man hinarbeiten könnte, wären wunderbar. Aber noch schlimmer wären Versprechen der Politik, die dann hinfällig würden.“

Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin Ostseebad Mönchgut Quelle: Gerit Herold

Was ist nun mit Pfingsten?

Nicht ausgesprochen, aber dennoch steht das Thema im Raum. Pfingsten. Die Hoffnung der Touristiker ist noch nicht zerplatzt, der Lockdown soll nur vier Wochen gelten, also eine Woche vor Pfingsten vorbei sein. Eine Woche zum Hochfahren für Gäste aus dem ganzen Land? Vermutlich nicht. „Geht der Lockdown bis Mitte Mai, wird auch der Saisonstart zu Pfingsten immer unrealistischer“, vermutet Stefanie Lemke, Referentin des Tourismusverbandes Rügen. „Der aktuell beschlossene Lockdown ist angesichts der stark steigenden Infektionszahlen notwendig und hätte deutlich früher kommen müssen.“ Zwar bedeuteten die Entscheidungen des Gipfels für das Land weiterhin Stillstand und Perspektivlosigkeit, die Zeit müsse man allerdings dringend nutzen.

Stefanie Lemcke, Referentin Tourismusverband Rügen Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wir müssen aber für einen Start gut vorbereitet sein, damit es kein Kaltstart wird“, meint sie. „Dazu gehören der weitere Ausbau von Testzentren in allen Teilen der Insel mit softwaregestützten Prozessen zur Terminvergabe und die Bekanntgabe der Testergebnisse, die digitale Kontaktdatenerfassung mit der Luca-App und vor allem auch die aktive Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten. Und vor allem müssen wir beim Impfen deutlich Fahrt aufnehmen.“

Binz entwickelt digitales Gästesystem

Ein entsprechendes digitales Modell für den Start des Tourismus in Pandemiezeiten wird im Ostseebad Binz gerade entwickelt. Der Gast soll datenschutzkonform und bequem über ein digitales System durch den Testungsprozess vor Ort geleitet werden und sein Ergebnis auf dem Smartphone erhalten. Das kann er dann zum Beispiel zum Einkaufen oder dem Besuch in der Gastronomie nutzen. Das System wird unter der Dachorganisation des Tourismusverbandes für alle Gemeinden, die Interesse an dem Modell haben, verfügbar sein.

Campingplatz: Rügener Dauercamper dürfen nicht kommen

Rixa Engel sorgt dafür, dass ihre Campinggäste Ruhe und Erholung finden Quelle: Susanna Gilbert

So etwas ist für Rixa Engel noch Zukunftsmusik. Sie betreibt neben einem kleinen Hotel in Lietzow auch die Campingwelt Banzelvitzer Berge mit einem Campingplatz und Ferienhäusern. „Ich bin zwar nie so voll wie Binz oder Sellin“, sagt sie mit Blick auf die sonst zu Pfingsten ausgebuchten Orte. „Um Pfingsten wäre es aber trotzdem schade, irgendwann muss es ja wieder losgehen.“ Ärgerlich sei auch die Situation der Dauercamper. „Ich habe Rüganer, die sich nach dem Stichtag im Sommer angemeldet haben, denen muss ich wohl absagen. Verrückt ist das alles.“ Sie habe allerdings dieses Jahr wohlweislich auf Anzahlungen verzichtet, meint sie. „Sonst wäre ich ja nur noch am Umbuchen.“

Stornierungen und kein Ende

Genau damit hat Burkhard Herzberg derzeit ungewohnt viel zu tun. „Stundenlang müssen wir uns derzeit mit Stornierungen bzw. Umbuchungen beschäftigen“, sagt der Leiter des Hapimag-Resorts in Binz. Einen harten Lockdown hält er für sinnvoll. „Kurzfristig ist das ok, wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir den Sommer retten. Aber wir müssen uns auch langsam mal fragen, wer das alles bezahlen soll.“ Auch die Mitarbeiter der Hotellerie seien die Leidtragenden. Derzeit seien alle der rund 30 Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Die wollten alle wieder anfangen. Wir wollten Ende April starten“, sagt er. „Nun ist der Traum wohl geplatzt.“

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Burkhard Herzberg mit seinen Mitarbeiterinnen Miriam Burgos Maya (l.) aus Spanien und Tatiana Machado aus Portugal Quelle: Alexander Loew

Hiddensee: „Es hätte nicht so weit kommen dürfen“

Verschnupft reagiert man auf der Insel Hiddensee: „Sicher bin ich dabei, wenn es um Schutzmaßnahmen geht - aber diese müssen wirksam und nachvollziehbar sein“, meint Bürgermeister Thomas Gens. „Statt halbherziger Politik ohne wirksame Kontrollen über die letzten Monate hätte es einen konsequenten harten Lockdown im Winter, flankiert von einer breit angelegten Impfaktion geben müssen.“ Die Gemeinde Hiddensee hatte sich beim Landkreis um den Status einer Modellregion beworben, war damit aber gescheitert. Ob die Modellregionen wieder aus der Tasche gezogen werden, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Von Anne Ziebarth