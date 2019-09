Magische Momente in der „Talenteschmiede“

Sellin

„Talenteschmiede“ nennt die Selliner Schule ihr Projekt, in dem sich Jungen und Mädchen über mehrere Wochen auf ein buntes Kulturprogramm vorbereiten. In diesem Jahr begeisterten sie die zuschauendenden Lehrer, Eltern und Mitschüler zum dritten Mal. Schulleiterin Anne Eckert weiß, wie wichtig solche wiederkehrenden Höhepunkte im Schuljahr sind: „Neben unterschiedlichen Ansätzen in der Stoffvermittlung, wie Werkstattarbeit, Projekte oder Stationslernen, bereichern solche regelmäßig wiederkehrenden Höhepunkte unser Schuljahr.“ Sie denkt da auch an traditionelle Veranstaltungen wie die Ausbildung zu Junior-Rangern mit abschließendem Camp, die Theaterfahrt, die Schulexkursion oder das Abschlussfest.

Die 3. Selliner Talenteschmiede brachte wieder viel Freude für die jungen Künstler, die schon lange im Vorfeld ihren Auftritt einstudierten. So entwickelten einige von ihnen sogar eigene Ideen zu Sketchen, verwarfen diese wieder, nur um mit neuen Einfällen weiter zu proben. Neben der Textschmiede probierten Bauchredner, Akrobaten, Zauberer, Sänger und Tänzer für ihre Programmnummern. Es entstand eine bunter Mix aus Darbietungen, den das Publikum mit viel Applaus und Jubelrufen belohnte.

Akrobaten und Zauberer

Die Show eröffneten die 4. Klassen mit einem zweistimmigen Gesang. Anschließend zeigten die Akrobaten eindrucksvoll, was in ihnen steckt. Jonathan und Julius spielten vor dem Vorhang perfekt, dass ein Quiz mit zufälligen Antworten auch zu gewinnen ist. Neben dem klingenden Schlagwerk, mit dem die Schüler der 1. bis 4. Klasse die Stücke „Jägerneuner“ und „Tanz der Zuckerfee“ spielten, gab es Gesang, Reime und Riemels sowie Gitarren- und Klavierspiel.

Sportlich kreativ wurde es mit den Tanzmäusen, einer Hip-Hop Einlage und einer Hula-Hopp-Vorführung. Etwas Magie darf bei einem solchen Fest nicht fehlen. Dafür sorgten die Zauberer Bruno und Ben mit ihren kleinen Tricks. Und magisch kamen bestimmt auch die beiden Rollenspiele an, welche auf Englisch vorgetragen wurden. „Unser Bauchredner-Duo Hannes und Fiinya erstaunten die Gäste“, erinnert sich Anne Eckert und freut sich über die Begeisterung, mit der alle Teilnehmer bei der Sache waren.

Der „Can Can“ von Jaques Offenbach, gespielt von den Schülern der 3. und 4. Klassen, entließ die begeisterten Gäste, die gern von allem eine Zugabe gehabt hätten. Der Abend klang mit Bratwurst und Brause auf dem Schulhof aus. Dabei sammelten Schüler und Lehrer schon Vorschläge für die nächste Schmiede der Talente.

Von André Farin