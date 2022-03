Mahnwache: Rügen hat neue Friedensbewegung

Bergen

Rund 200 Menschen versammelten sich am Donnerstag auf dem Marktplatz, um für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Ein kleines Blasorchester rund um den Kantor der Marienkirche, Frank Thomas, intonierte Liedklassiker aus der Friedensbewegung, viele Teilnehmer trugen aus Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gelb-blaue Farben oder Schilder.

Redner der veranstaltenden Initiativen drückten ihre Sorge und Hilfsbereitschaft aber auch Wut aus. „Putins Verhalten ist unmenschlich“, fasste Charlotte Ostermoor aus Binz ihre Meinung zusammen. „Er ist für mich ein Mörder. Auch an seinen eigenen Soldaten.“

Vorpommerns Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) blickte zurück in seine Schulzeit. „Im Klassenzimmer hing ein Schild mit Sirenenkunde“, erzählte er. „Wenn dann mal Sirenenalarm war, hatte ich hatte immer Angst, dass es die 5-Sekunden-Sirene ist.“ Die stand für Luft- oder Atomalarm. „Jetzt sind 2000 Kilometer von uns entfernt Menschen in Todesangst im Sirenengeheul, sie erleben die reelle Gefahr.“

Er wünschte sich dass die Bertoffenheit und Wut sich in Kraft verwandele, die kommenden Aufgaben anzugehen, Kraft auch für alle Entscheidungsträger in diesen Zeiten. „Ich erleben eine große Betroffenheit in der Bevölkerung“, so die Bergener Pastorin Friederike Tauscher, „Jetzt gilt es zu helfen, sich an Hilfaktionen zu beteiligen, auch finanziell.“ Auch das Gebet könne helfen. „Gott ist bei den Menschen in Not. Das ist Trost und Hoffnung zugleich.“

Viele Rügener wollen helfen

In einer beispiellosen Welle der Hilfsbereitschaft sammeln Rügener derzeit Kleidung, Nahrungsmittel und vieles mehr. Private Initiativen machen sich auf den Weg ins Grenzgebiet nach Polen, einige in Absprache mit örtlichen Vereinen, andere auf „Gut Glück“. „Die Situation ist etwas unübersichtlich“, so Marvin Müller vom Verein Rügen für alle. „Am Mittwoch haben wir uns bei einem Netzwerktreffen einen ersten Überblick verschafft, wie man die Hilfsangebote hier auf Rügen bündeln kann.“

Das betreffe aber nicht Fahrten ins Grenzgebiet, sondern Sammlungen, für die Flüchtlinge, die in der Region erwartet werden. Erste Erkenntnis: „Viele private Sammelstellen laufen bereits über mit Kleiderspenden“, so Müller. „Besser sind ganz gezielte Sachspenden, wie zum Beispiel Powerbanks, mit denen man Handys laden kann. Noch besser sind Geldspenden, denn die können von den Organisationen vor Ort genau so eingesetzt werden, wie gebraucht. Zu Empfehlen ist hier sicherlich der Flüchtlingsrat (IBAN: DE12 1002 0500 0001 1943 02, Stichwort: Ukraine). “

Wer sich engagieren will: Jugendring koordiniert Hilfe

Zwar würden bisher der Großteil der Flüchtlinge aus der Ukraine in die Städte kommen, trotzdem sei es wichtig, dass sich jetzt Ehrenamtliche finden, die sich engagieren. Der Jugendring hat für den Bereich Rügen eine Koordinierungsstelle des Landkreises inne. Gebraucht werden zum Beispiel Umzugshelfer (die meisten vermittelten Wohnungen sind unmöbliert), Sprachmittler, Helfer bei Behördengängen. Interessierte können sich an dabei@jugendring-ruegen.de wenden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat zwei Mailadressen eingerichtet, über die sämtliche Kommunikation bezüglich der Flüchtlingshilfe laufen soll. Die Betreuung findet hierbei über ukrainehilfe@lk-vr.de statt. Sämtliche Wohnraumangebote sollen an stab@lk-vr.de geschickt werden. In der Folge soll der Fachdienst Ausländer- und Asyldienst diese Angebote koordinieren. Zeitnahe Rückmeldungen sollen garantiert werden.

Internetseite des Landkreises soll über Bedarf informieren

Hilfsgüterangebote können in den Gemeinschaftsunterkünften in Tribsees, Barth, Körkwitz und Stralsund Ummanzer Straße/Dänholm abgegeben werden. Auf der Homepage des Landkreises wird regelmäßig aktualisiert, welche Sachspenden in den jeweiligen Gemeinschaftsunterkünften benötigt werden.

