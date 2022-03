Mahnwache und Corona-Demo plus Anti-Rassismuswoche auf Rügen

Bergen

Am Montag ist schon fast traditionell Demo und Mahnwachenzeit in Bergen auf Rügen. Während um 17 Uhr an der Marienkirche die Mahnwache im Gedenken an die Opfer der Pandemie und gegen den Krieg in der Ukraine stattfindet (Kerze mitbringen), treffen sich die Gegner der Corona-Maßnahmen um 18 Uhr auf dem Markt (Trillerpfeife mitbringen).

Allen Corona-Maßnahmen zum Trotz: In dieser Woche startet der Jugendring Rügen zudem seine internationalen Wochen gegen Rassismus. Eine Ausstellung im Schaufenster des Büros der Linken am Markt im Bergen ist bereits am Sonntag gestartet. Hier werden Portraits von Menschen gezeigt, die hier angekommen sind und ihre Wünsche und Träume äußern.

Am 16. März wird der Film „Respekt. Deutsch. Schwarz.Erfolgreich“ um 10 und um 18.30 Uhr im Awo-Zentrum in der Störtebekerstraße 38 gezeigt. Am 17. März gibt es zwischen 16 und 18 Uhr im MIZ Bergen einen Workshop über Geschlechterklischees und Diskriminierung. Am 18. März wird der Film „I´m not your negro“ in den Lichtspielen Sassnitz (Grundtvighaus, Seestraße 3) gezeigt.

Von Anne Ziebarth