Mahnwache und Demo auf Rügen: Ukraine-Krieg stand im Fokus

„Sende dein Licht und deine Wahrheit“: Doris Rosenow kam mit Ehemann Christoph aus Binz, um an der Mahnwache vor der St.-Marien-Kirche teilzunehmen. Seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, zündet sie jeden Abend um 20 Uhr eine Kerze an. Viele Kerzen brannten im Foyer der Kirche. Schilder in den Nationalfarben der Ukraine und eine symbolische Klagemauer untermauerten das Thema dieser Mahnwache.

Doris Rosenow aus Binz kam nach Bergen und zündete eine Kerze an. Quelle: Mathias Otto

Auf ein Schild schrieb Doris Rosenow, was sie bewegt, zündete eine Kerze an und stellte sich mit ihrer Botschaft vor die Kirche. Hier rückte wie schon in der vergangenen Woche die Corona-Pandemie aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine in den Hintergrund. Das Bündnis „Rügen für alle“ rief zu einer Demonstration für den Frieden auf.

Aghunik Martirosyan (r.) kam zusammen mit gebürtigen Ukrainern in die Kirche, um dort Marzipan-Plätzchen in den Landesfarben zu verkaufen. Quelle: Mathias Otto

Andacht in der Kirche

Ihr Mann kam aus der Kirche und hatte Marzipan-Plätzchen gekauft – in den Landesfarben der Ukraine mit einer Friedenstaube. Spontan hatte sich Einwohnerin Aghunik Martirosyan zusammen mit gebürtigen Ukrainern zusammengetan und diese in der Kirche gegen eine Spende verkauft. „Das ist sehr rührend, was sie machen. Sie zeigen eindrucksvoll, wie wichtig ihnen der Frieden ist.“, sagt ihr Mann.

Wie schon in der vergangenen Woche kamen Menschen zur St.-Marien-Kirche, um dort Kerzen anzuzünden. Quelle: Mathias Otto

Für die Bergener Pastorin Friederike Tauscher ist es von Bedeutung, dass die Menschen wissen, wohin sie mit ihren Ängsten und Sorgen gehen können. Das Foyer der Kirche ist jederzeit für sie zugänglich. Sie kündigte an, dass die Mahnwache in der kommenden Woche (14. März) verlängert wird. Nach einem stillen Gebet im Foyer und vor der Kirche schließt sich um 18 Uhr eine Andacht im Gotteshaus an.

Demo gegen Impfpflicht

Am Abend zogen Menschen mit Trillerpfeifen durch Bergen. Quelle: Mathias Otto

Auf dem Bergener Marktplatz nebenan kamen knapp 200 Menschen zusammen, um gegen die aktuelle Corona-Politik und die Impfpflicht zu demonstrieren. Der Protest richtete sich zum einen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Eine Rolle spielte auch der Krieg in der Ukraine. Trotz der großen Flagge mit einer Friedenstaube zeigten die Veranstalter Verständnis für den russischen Präsidenten Putin und übten scharfe Kritik an der Bundespolitik.

