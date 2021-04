Maisanbau auf Rügen: Mit dieser Maschine ist das Säen ein Kinderspiel

Patzig

Temperaturen im Boden durchgängig über null, die Tendenz geht in Richtung zweistelliger Bereich: höchste Zeit für Rügens Landwirte, ihre Traktoren zu starten und die Felder zu bestellen. Seit einigen Tagen sind sie wieder vermehrt auf der Insel unterwegs. So auch der 36-jährige Landwirt Marcel Rößner. Im Winter hatte er seinen Jahresurlaub. Nun geht die Saison auch für ihn los.

„Endlich, die Einsätze auf den Feldern habe ich in der freien Zeit vermisst“, sagt er und freut sich besonders auf die anstehenden Aufgaben. Denn er darf mit seinem Trecker eine neue Maschine über den Boden ziehen. Die Horsch Maestro SV 24/36 SV. Die hat sein Auftraggeber, die Firma Agrarservice Rügen aus Garz, zur Verfügung gestellt. „Dies ist die bisher effektivste Maschine, die ich bedient habe“, sagt er und ist sogar der Meinung, dass es auf Rügen keine zweite in diesem Format gibt.

Mit einem Fendt 1050 zieht Landwirt Marcel Rößner die Maschine über das Feld. Quelle: Mathias Otto

Der für ihn größte Vorteil: Er kann nun 24 statt wie bisher zwölf Reihen gleichzeitig beackern. Die Tagesleistung beträgt rund 100 Hektar, bei rund zehn Hektar pro Stunde. „Diese Maschine ist auf 45 Zentimeter Reihenabstand ausgelegt, hat eine Arbeitsbreite von 10,8 Metern und besitzt zwei Tanks für Dünger und Saatgut“, zählt er einige Vorzüge auf. Bisher war es so, dass die Tanks separat aufgesetzt wurden.

Passt sich Bodenbedingungen an

Beeindruckt ist er von der Technik, die das Saatgut in den Boden befördert. Die Körner passieren einen Körnersensor im Fallrohr und sorgen für die optimale Überwachung des Saaterfolges. Diese Messtechnik kann die Körner zählen und Abstände zwischen den Körnern ermitteln. Der Fahrer erhält in seinem Traktor dann elektronisch die Informationen darüber, wenn beispielsweise eine Reihe fehlerhaft war.

Zur Galerie Landwirt Marcel Rößner ist derzeit mit der Saatgutmaschine Horsch Maestro 24/36 SV auf Rügen unterwegs.

Für einen optimalen Erfolg sorgt die Maschine, die die Körner mit unterschiedlichem Druck in die Erde bringt. „Dies erfolgt automatisch. In dem Bereich, wo die Räder des Traktors laufen, übt die Maschine automatisch mehr Druck aus, damit das Korn in den Boden passt. In den anderen Bereichen wird dementsprechend weniger Druck ausgeübt. Sie passt sich ideal den Bodenbedingungen an“, sagt Marcel Rößner.

Landwirt Marcel Rößner misst auf dem Feld nach. Jede Reihe hat exakt den Abstand von 45 Zentimetern. Innerhalb der Reihe beträgt der Abstand der Maissaat 24 Zentimeter. Quelle: Mathias Otto

Am Ende muss alles stimmen, damit die Maispflanzen genügend Abstand zueinander haben. Deshalb hält der Landwirt auf seinen Touren in regelmäßigen Abständen an und überprüft mit seinem Zollstock die Arbeit der Horsch Maestro SV. Die Körner müssen fünf Zentimeter im Boden sein und einen Abstand von 24 Zentimetern haben.

„Möchten die Feuchte ausnutzen“

Kürzlich war er auf einem Feld von Peter Carstens Jr. von der Klaus-Störtebeker-Landwirtschaftsgesellschaft mbH aus Patzig im Einsatz. Hier wurde Mais auf einer Fläche von rund 60 Hektar gesät. „Ich musste einen Kompromiss eingehen, denn für den Mais ist es aktuell noch ein bisschen zu kalt. Am liebsten hätte ich noch zwei Wochen lang gewartet“, sagt Peter Carstens.

Aber die Prognosen für die kommenden 14 Tage sagen trockenes Wetter voraus. „Der Mais benötigt eine Bodentemperatur von mindestens acht Grad. Davon sind wir noch ein bis zwei Grad entfernt. Das ist gerade so die Grenze. Und der Boden ist jetzt feucht. Und diese Feuchte möchten wir nun ausnutzen“, sagt er.

1000 Hektar Mais

Die Arbeit in Patzig war für Marcel Rößner an einem Vormittag erledigt. Nach getaner Arbeit ließ er elektronisch die Seitenarme der Maschine einfahren und war abfahrbereit für den nächsten Auftrag – im Süden der Insel. Die Maschine hält die Vorgaben in der Breite ein, um damit auch auf den Straßen zu fahren. Für europäische Märkte, in denen die drei Meter Transportbreite unbedingt eingehalten werden muss, kann die Maestro mit einer hydraulischen Verschiebung der Achse konfiguriert werden, um in Arbeitsstellung keine Reihen zu überfahren und gleichzeitig auf der Straße die drei Meter Maschinenbreite einhalten zu können.

Mit diesem Gerät wird Marcel Rößner noch einige Wochen auf Rügen unterwegs sein. Zuerst konnte er es beim Legen der Zuckerrübensaat auf einer Fläche von 450 Hektar testen. „Seit Mitte April säe ich Mais. Bis Anfang oder Mitte Mai kommen 1000 Hektar zusammen. Danach wird die Maschine umgebaut auf Raps. Und dann sind die Sonnenblumen dran“, sagt er.

Von Mathias Otto