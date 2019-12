Malerei trifft Skulptur: Arbeiten von Klaus Walter und Hinrich Kröger in Sellin

Sellin

Ein ungleiches Duo – und doch so perfekt ergänzend in der gemeinsamen Inszenierung. Eine Kombination von gewaltigen Orten und chaotischen Ornamenten nennt Galerist Knut Hartwich das Zusammenspiel von Klaus Walter und Hinrich Kröger. „Jener stellt die Schauplätze, der andere die Kämpfer. Und was dort still verschwiegen, hier maßlos übertrieben“. Hartwich bringt es bei der Vernissage auf den Punkt. Seine Eröffnungspoesie ist immer schon ein Kunstwerk vorneweg. Diesmal fordert sie auf, die „semantische Spreizung zwischen Voodoo und House“ zu genießen.

Aktuelle Malerei des Rostocker Kunstpreisträgers 2015 und Exilrüganers Klaus Walter trifft auf einzigartig schräge Skulptur von Hinrich Kröger, Berliner mit nordostdeutschen Wurzeln. „ Klaus Walter Voodoo Hinrich Kröger House“, heißt die aktuelle Ausstellung in der Selliner Galerie, die noch bis zum 22. Februar in der Alten Feuerwache gezeigt wird. Verwirrend ist der Titel im ersten Moment.

„Ich wurde sofort gefragt, ob das verwechselt wurde“, schmunzelt Klaus Walter. Häuser, Räume, Plätze sind doch sein Thema. Aber auch dort ist viel Vooddoo dabei. Man weiß nie, was passiert ist und was noch passiert, wo man ist und warum. Walter bildet Orte ab, die Rätsel aufgeben. Sie scheinen fotorealistisch zu sein und verschwimmen dann doch.

Handwerklich sehr aufwendig sind seine Arbeiten. Aber gelernt ist gelernt. Klaus Walter, der 1964 im sächsischen Glauchau geboren wurde, hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Arno Rink (1940-2017) studiert. Nach dem Versuch sie abzustreifen, ist er wieder zurückgekehrt zur Malerei der sogenannten Leipziger Schule.

Der Wahl-Berliner, der von 1990 bis 2007 in Göhren gelebt hat, zählt zu den Künstlern der ersten Stunde in der Galerie von Knut Hartwich, der seit fast 30 Jahren zeitgenössische Kunst präsentiert. Rügen ist seine künstlerische Heimat. Mehrmals im Jahr stellt Klaus Walter, ehemaliges Vorstandsmitglied im Kunstverein Rügen, in Sellin aus. Bekannt sind neben seiner Malerei auch seine „light-boxes“ (Leuchtkästen).

Eine Premiere hingegen ist es für Hinrich Kröger. Der 54-jährige Berliner wurde gerade mit dem finnischen Tapio-Wirkkala-Rut-Bryk-Preis geehrt, der an herausragende Designer der Zeit mit einem besonderen Material-Know-How und Verständnis von Gestaltungstraditionen, Neuinterpretationen und Brüchen vergeben wird. Kröger, der Keramik und Malerei verbindet, ist Muse von Jean Paul Gaultier, inspirierte den Modeschöpfer bei seiner Winterkollektion 2017/2018.

Die Kreationen von Hinrich Kröger sind schrill, frivol, sinnlich, amüsant, verstörend. Typen mit Kippen im Mund, Masken vor den Augen, halb nackt und halb Tier. Die Keramiken sind mit Blumen, Schmetterlingen, Schlangen, Engeln und Fratzen bemalt. Gestalten mit goldenen Haaren, Kopfbedeckungen, Boxhandschuhen und Perlenketten. Ein verrückt gewordener Haufen mit Namen wie „Girl Boy“, „Putte Irokese“ und „Tubby mit goldenen Ohren“. Daneben finden sich große Fayence-Vasen des Künstlers, der das Töpferhandwerk gelernt und Malerei in Dresden studiert hat. Kröger stammt aus der Künstlerfamilie John.

„Er hat sofort zugesagt und zum Ausstellungstitel gleich gemeint, es sei ein super Twist“, so Galerist Hartwich. Man kann es drehen, wie man will. „House“ passt auch zu Hinrich Kröger. Denn House ist auch ein Musikstil, ist fetter Rhythmus.

