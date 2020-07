Malle-Feeling auf der Waldbühne Rügen: So war der Auftakt mit Melanie Müller

Bergen

Nur gute Erinnerungen an Rügen hatte der einstige Neue-Deutsche-Welle-Star (NDW) Markus am Wochenende auf der Bergener Waldbühne, wo er mit seiner frisch vermählten Frau Yvonne (die beiden haben vor wenigen Tagen auf dem Rhein geheiratet) die Bühne mit seinen alten und neuen Hits rockte. „Mit DJ Ötzi habe ich hier vor einigen Jahren ein großartiges Konzert geben dürfen“, rief Markus Mörl, wie er mit vollständigem bürgerlichen Namen heißt, am Freitagabend von der Rampe runter ins Publikum.

„Ich will Spaß, ich will Spaß“, erwiderte daraufhin Hans-Jürgen Becker aus Meppen, der gerade mit seiner Freundin Verena Hilberink im Camper Urlaub auf Rügen macht. „Meine Mutter ist ein großer Markus-Fan, und als Kind habe ich seine Lieder schon mitgesungen“, so der 37-jährige Service-Meister für Offshore-Anlagen.

Von seinem damaligen NDW-Kollegen Peter Schilling coverte Markus den Hit „Major Tom“ und mit diesem Titel entfachte der 60-jährige Sänger ein langes Potpourri-Feuerwerk, bestehend aus diversen deutschen Hits der frühen 80er Jahre.

Auch der „König von Deutschland “ war da

„Kleine Taschenlampe, brenn´“, war einer der größten Erfolge von Markus Mörl, der mit diesem soften Lovesong im Jahre 1982 die Hitparaden stürmte und lange auf Platz 1 stand. Auf der Bergener Waldbühne durfte dieser Hit natürlich nicht fehlen, bei dem Markus und Yvonne, Händchen haltend, gesanglich alles gaben. Doch Markus kann nicht nur Schmuselieder intonieren, sondern auch richtig rocken. Die Version von „Skandal im Sperrbezirk“ seiner Bandkollegen der Münchener „Spyder Murphy Gang“ war nicht von schlechten Eltern.

Markus und Yvonne, Händchen haltend, auf der Bühne. Quelle: Christian Rödel

Eine Nena-Huldigung folgte wenig später mit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ und wenig später „Flieger, zeig mir die Sonne…“, dem Gassenhauer von „Extrabreit“, die dem alten Hans-Albers-Song eine richtig rockige Note verpassten.

Rio Reiser „König von Deutschland“ war der krönende Abschluss der energiegeladenen Performance von Markus. Insgesamt war es eine gelungene Zeitreise in die Ära der NDW, die Markus und Yvonne wieder auferstehen ließen.

Sängerin mit bewegter Biografie

Die 1988 im sächsischen Oschatz geborene Entertainerin Melanie Müller übernahm wenig später die von Markus und Yvonne angeheizte Bühne, um ihre Schlager unter das Party-Volk zu bringen. Dass ihr großes Herz nicht nur für Malle, wo sie vornehmlich ihre Fans musikalisch beglückt, sondern auch für Rügen brennt, bewies das Multi-Talent nach wenigen Akkorden. „Malle muss laut“, hallte es über den Rugard, und im einsetzenden Regen sangen die Fans diesen Hit mit. Wie ein Wirbelwind fegte Melanie Müller über die Bühne und suchte den Kontakt zu ihren Jüngern am Bühnenrand.

Melanie Müller bei ihrem Auftritt auf Rügen – sie hatte also nicht nur ein Herz für Malle. Quelle: Christian Rödel

Mit gewohnt kecken Sprüchen trat sie in den Dialog mit den Schlagerfans und versprühte Malle-Feeling auf Deutschlands größter Insel. „Ich liebe Rügen und Usedom, weil ich hier als Kind mit meinen Eltern eine schöne Zeit verbracht habe“, so das Multitalent mit den inzwischen kurz geschorenen Haaren.

Melanie Müller hat mit ihren 32 Jahren schon ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich: Die gelernte Restaurantfachfrau hat als Darstellerin in Porno-Produktionen mitgewirkt, betreibt einen Onlinehandel für Sex-Toys und zeitweise einen Bratwurststand auf Mallorca, singt im „Bierkönig“ und im „Oberbayern“ auf der bei Deutschen beliebten Balearen-Insel – im Jahre 2014 errang sie als Siegerin die Dschungelcamp-Krone bei RTL.

Weitere Stars sollen kommen

Für die Veranstalter des ersten Livemusik-Konzertes auf der Waldbühne Rügen war es ein erster Versuch, nach der coronabedingten Zwangspause die Besucherreihen zu füllen. „Die Leute sind noch sehr verunsichert, was Open-Air-Veranstaltungen angeht, aber wir sind zuversichtlich, dass sich diese Einstellung bald zum Positiven dreht“, meinte Elke Theen, die mit ihrem Mann Kay und Heiner Polenz den Mut aufbringen, die wunderbar gelegene Waldbühne mit einem neuen Event-Konzept wachzuküssen. Als erfahrene Konzert-Manager haben sich die drei Rüganer mit Roger Gotzmann einen alten Hasen der Branche an Bord geholt.

„Wir haben in dieser Sommersaison noch einiges vor und werden den Leuten garantiert weitere Stars auf der Waldbühne bieten“, verspricht Roger Gotzmann, der ganz große Namen in der Pipeline hat. Nach seinen Worten ist es noch etwas schwierig, die Künstler für Open-Air-Auftritte zu bekommen, weil die Einschränkungen hinsichtlich der Besucherzahlen noch erheblich sind.

Noch dürfen nur 300 Besucher gleichzeitig in die Waldbühne, wo eigentlich gut 4500 Leute hineinpassen. Einen Hoffnungsstreifen gibt es am Horizont für die Veranstaltungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern, da für den 10. Juli eine weitere Lockerung für Open-Air-Veranstaltungen durch die Landesregierung angekündigt wurde. Es wird also spannend für Rüganer Live-Musik-Fans, was Roger Gotzmann, der bestens vernetzt ist mit den Agenten der Stars, noch in diesem Jahr wuppt.

Von Christian Rödel