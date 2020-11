Malwettbewerb in Baabe: Das sind die Gewinner

Baabe

Seit Frühjahr 2020 gibt es die neue Postkarten-Edition im Ostseebad Baabe. Sieben unverwechselbare Motive in frischem Design sind kostenfrei im Haus des Gastes erhältlich. Ein Motiv ist speziell für alle Kreativen: Die Ausmalkarte „So bunt ist mein Urlaub in Baabe“ kommt besonders gut bei Kindern an und das hat seinen Grund!

Im Juni wurden mit dieser Karte alle Kinder bis 14 Jahre zum großen Ausmalwettbewerb aufgerufen. Während der gesamten Sommerferien erreichten mehr als 80 bemalte Postkarten das Haus des Gastes. Attraktive Preise lockten die kleinen und großen Künstler, sodass manche gleich mehrere Kunstwerke einreichten, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Ein Familienticket für eine Robbenfahrt, ein Familienticket „Wasser und Dampf“ und ein Gutschein des ortsansässigen Eiscafés Benniᶦs über 25 Euro ermunterte viele Familien zur Teilnahme.

Gewinner im Losverfahren ermittelt

Besonders gefreut haben sich die Mitarbeiter über die Anschreiben, in denen die Kinder berichteten, was ihnen hier in Baabe gut gefällt und warum sie hier so gern ihren Urlaub verbringen. „Klarer Favorit bei den jungen Gästen ist natürlich die Ostsee mit ihrem langen, feinen Sandstrand. Aber auch die schöne Natur, das abwechslungsreiche Programm an der Kurbühne, der große Spielplatz oder die gut sortierte Bibliothek wurden besonders gelobt“, teilt Veranstaltungsmanagerin Johanna Goldstein mit.

Bei so vielen großartigen Einsendungen konnten die Gewinner nur über ein Losverfahren ermittelt werden. Nelson, Meike und Leonie sind die Sieger! „Wir freuen uns darauf, den kleinen Gewinnern bei ihrem nächsten Urlaub in Baabe, die Preise persönlich zu überreichen und bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die einzigartigen Meisterwerke“, sagt sie.

