Manager für Tourismus am Kap gesucht

Putgarten

Timo Viecens verlässt die Tourismusgesellschaft Kap Arkona. Der Geschäftsführer ist ab 1. November der neue Betriebsleiter auf dem Stralsunder Zentralfriedhof. Der 35-Jährige ist Betriebswirt und war vor seinem Engagement auf Rügen mehrere Jahre Centermanager für den Strelapark. Die Stelle des Geschäftsführers in Putgarten wird ausgeschrieben. „Der Grund des Weggangs ist nachvollziehbar. Wir waren sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er war sehr zuverlässig und umgänglich“, sagt Bürgermeisterin Iris Möbius ( CDU).

Seit knapp zwei Jahren laufen bei Viecens die Fäden bei der Tourismusgesellschaft zusammen. „Ich blicke auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Gemeindevertretern, der Gemeinschaft und Kollegen zurück. Ich bedauere, dass ich dies zurücklasse“, sagt der gebürtige Helmstedter. Ein Grund für den Wechsel sei die tägliche Fahrt von Stralsund bis nach Putgarten gewesen. „Ich saß jeden Tag drei Stunden lang im Auto. Dadurch geht viel qualitative Lebenszeit verloren“, sagt er.

Viecens erinnert sich gerne an das Erreichte am Kap Arkona. „Es gab viele Projekte, an denen die Tourismusgesellschaft beteiligt war. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung im Schinkelturm angeschoben. Auch hat sich der Bereich Ferienwohnung weiterentwickelt“, sagt er. Auch der „Kultursommer am Kap“ ist in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause zurückgekehrt und sei ein voller Erfolg gewesen. Viecens sieht Putgarten als einen besonderen Ort. „Ich sehe meinen Wechsel jetzt nicht als Fortgang. Ich werde dieses Gebiet auch weiterhin im Auge behalten und als Gast immer wieder gerne hierher kommen.“

Lesen Sie auch hier:

Kein schlechtes Jahr am Kap

In Putgarten entsteht ein Zoo aus Treibholz

Verkehrsgesellschaft VVR hat Hausverbot am Kap

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto