Sassnitz

Es gibt keinen Sekt, keinen Rotwein, keine Häppchen, keine langen Reden. Solch’ Firlefanz ist nichts für Manfred Diekmann. „Die großen Vernissagen sollen ruhig andere machen“, sagt der 76-Jährige. Hobby-Maler sei er und kein Künstler. Und doch ist der ehemalige Kripo-Leiter vor allem durch seine künstlerische Freizeitbeschäftigung bekannt geworden. Seine Bilder hingen im Nationalparkzentrum am Königsstuhl, im Haus des Gastes in Juliusruh, im Sassnitzer Grundtvighaus – und seit wenigen Tagen im Sassnitzer Rathaus. Der Ratssaal und die Flure sind seitdem so etwas wie eine Galerie geworden.

Bedenken wegen der Versicherung

Die Wände, an denen die Landschaftsbilder des Sassnitzers jetzt hängen, waren vorher kahl. Besonders freundlich wirkte das strahlende Weiß nicht, fand Diekmann und meldete sich bei der Verwaltungsspitze: Ob man nicht Interesse hätte, dort ein paar Bilder zu zeigen. Hatte man. Aber auch ein paar Bedenken, wie Bürgermeister Frank Kracht zur Eröffnung der Schau sagte. „Das Haus ist während der Öffnungszeiten für jedermann zugänglich. Wir mussten erst klären, wie das mit dem Versicherungsschutz aussieht.“ Das ist mittlerweile geschehen. Manfred Diekmann setzt auf die Ehrlichkeit der Sassnitzer. Wer eines der gezeigten Bilder oder ein anderes erwerben möchte, werde sich schon in seiner „Malstube“ im Gebäude der Rean-Werft im Sassnitzer Stadthafen melden.

Anzeige

Bilder geben keine Rätsel auf

Dort geht es deutlich enger zu als im großen Rathaus. „Deshalb freue ich mich über die Möglichkeit, dort auszustellen, ganz besonders“, so der Hobby-Maler. „Ich will die Arbeiten lieber dort zeigen, wo sich viele Menschen daran erfreuen können.“ Ausgesucht hat er rund ein Dutzend Bilder. Es sind ausschließlich Rügener Landschaften. Die meisten zeigen – passend zum Ausstellungsort – die Sassnitzer Kreideküste. Vieles ist so naturgetreu, dass der Betrachter es sofort verorten kann. Manfred Diekmann will vor seinem Bild niemanden rätseln lassen und keinen dadurch verstören. „Mein Ziel ist es, die Insel so schön darzustellen, wie sie ist.“ Oder manchmal auch noch schöner. Ein Ölgemälde zeigt ein Rapsfeld am Hochufer, von dem aus man rechter Hand auf die Kreideküste sieht. „Diesen Blick gibt es in der Natur so gar nicht“, sagt Manfred Diekmann schmunzelnd. „Aber ich fand das schön so.“

Steine sind nicht einfach zu malen

Um Schönheit geht es ihm bei seiner Malerei. Kunst, sagt er, sei heute für viele Künstler mehr ein Experiment und diene oft der Selbstdarstellung. „Das ist nicht mein Ding.“ Wenn Manfred Diekmann durch Rügens Landschaft streift und an einen Ort gerät, an dem es ihm besonders gut gefällt, dessen Landschaft ihn reizt, denkt er: „Mal sehen, ob du das auch so hinkriegst.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Sein Ehrgeiz bei der Malerei liegt also eher in der naturgetreuen Wiedergabe des Gesehenen. Dafür bedarf es einer Mischung aus künstlerischem und handwerklichem Geschick. „Früher“, sagt er, „musste ich bei jedem Bild genau Maß nehmen. Heute bin ich in der Hinsicht doch etwas routinierter.“ Manfred Diekmann weiß inzwischen, wie er bestimmte Wolkenformationen auf seinen Bildern hinbekommt. Und er weiß, dass Steine schwer zu malen sind, wenn man es genau nimmt. „Da sieht keiner aus wie der andere.“ Ein Freund habe mal versucht, den Steinstrand an der Kreideküste wiederzugeben. Das seien alles gleichmäßige Kuller und Eier geworden. „Aber so ist die Natur nicht. Sie ist vielfältiger.“ Um einen Baum zu malen, brauche er wenigstens fünf verschiedene Pinsel. „Denn kein Ast gleicht dem anderen.“

Zu Gast beim nächsten „Sturmgespräch“

Beigebracht hat sich Diekmann die Malerei weitgehend selbst. In jungen Jahren hatte er dafür kaum Zeit. Nach dem Abitur ging er zur Polizei und war Leistungssportler. An der DHfK in Leipzig absolvierte er ein Sportstudium. Diekmann gehörte acht Jahre lang zur Nationalmannschaft der Säbelfechter der DDR, deren Trainer er bis zu seinem Umzug nach Rügen im Jahre 1977 war. Hier arbeitete er als Kriminalist und wurde 1989 Leiter der Kripo Stralsund. Seit 2004 ist er im Ruhestand – und nutzt die Zeit intensiv für die Malerei und Holzbildhauerei. Am 21. Oktober wird er während des „Sturmgesprächs“ im Sassnitzer Ratssaal aus seinem Leben, seiner Arbeit und über sein Hobby sprechen.

Beispiele für seine Malerei braucht er nicht mitzubringen. Die sind bereits dort. Im Ratssaal hängen vier seiner Arbeiten. Sie sollen wie die übrigen Diekmann-Bilder im Haus bis 2021 gezeigt werden. Vielleicht kommt bis dahin noch eines dazu: Zurzeit arbeitet der Sassnitzer an einem Gemälde, das den Blick vom Kreidesee über die Stadt zeigt.

Von Maik Trettin