Mann (77) versucht auf B 196 bei Bergen zu wenden – und verursacht Unfall

Bei einem Wendemanöver auf der B 196 zwischen Bergen und Sehlen auf der Insel Rügen sind am Samstagvormittag drei Personen leicht worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr. Ein 77-Jähriger wollte kurz vor dem Abzweig Alt Sassitz mit seinem Wagen wenden und fuhr hierzu von der Fahrbahn herunter. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er das Auto einer Rentnerin (ebenfalls 77), das aus Richtung Stralsund kam.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige, seine Beifahrerin (72) und die Fahrerin des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde den Beamten zufolge in seinen Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr Bergen musste ihn befreien. Er kam ins Krankenhaus nach Stralsund.

Straße für zwei Stunden voll gesperrt

Die anderen beiden Frauen kamen in das Sana Krankenhaus Bergen. Am Unfallort liefen Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen, sodass die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden musste. Die B 196 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

