Bergen

Die Polizei in Bergen ermittelt seit Montagnachmittag gegen einen 33-jährigen Mann wegen des Verdachtes der Bedrohung und Beleidigung. Der aus Bergen stammende Mann soll gegen 13.50 Uhr eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund in der Ruschwitzstraße unterwegs war sowie weitere Passanten mit einem Messer bedroht haben. Anschließend sei der Mann zu Fuß geflohen.

Kurz nach dem Notruf gestellt

Polizisten aus dem Hauptrevier Bergen konnten den 33-Jährigen nur wenige Minuten nach dem eingegangenen Notruf in der Kurt-Barthel-Straße stellen und mit auf das Polizeirevier nehmen. Dort soll der Mann die Polizisten beleidigt und bedroht haben. Deshalb wurde der Bergener einem Arzt vorgestellt. Nach der Untersuchung wurde vom Arzt entschieden, den Mann nicht in eine medizinische Betreuung zu nehmen und entlassen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, zum Beispiel weil er das Geschehen beobachten konnte, wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizei in Bergen (0 38 38/81 00) zu melden.

Von Chris Herold