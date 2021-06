Mann rettet in Bergen auf Rügen Mädchen (2) bei über 30 Grad aus Auto

Bergen

Heldenhafte Rettung in Bergen auf Rügen: Am Donnerstag hat sich ein zweijähriges Mädchen versehentlich selbst von innen in einem Auto auf dem Markt eingeschlossen. Die aufgeregte Mutter kam nicht in das Fahrzeug. Ein Mann bemerkte die Situation, öffnete den Wagen und rettete somit das Mädchen.

Die Zweijährige blieb unverletzt, obwohl sie bei mehr als 30 Grad Celsius eingesperrt war. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat die Polizei keine Anzeichen für ein schuldhaftes Verhalten der Mutter, die erleichtert und dankbar für den mutigen Einsatz des fremden Helfers war.

Die Polizei erinnert erneut daran, dass bei den hohen Temperaturen selbst eine kurze Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug lebensgefährlich sein kann.

Von OZ