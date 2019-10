Sassnitz/Binz

Seit dem 17. Oktober sucht die Polizei in Sassnitz nach dem 61-jährigen Ulrich Neue aus Binz. Zuletzt hielt er sich in einem Hotel in Sassnitz auf, welches er in unbekannte Richtung verließ. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hat er sich danach unter anderem in Hamburg und Schwerin aufgehalten. Ulrich Neue ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Er kann wie folgt beschrieben werden: Größe: 1,85 Meter, seine Gestalt ist schlank, aber mit auffallendem Bauch, seine Haare sind kurz, grau meliert. Er trägt eine Brille, aus der vermutlich ein Glas fehlt, bekleidet ist er mit einem weißen T-Shirt und Jeans, eventuell eine blaue Jeansjacke.

Die Überprüfung aller möglichen Aufenthaltsorte blieb bislang ohne Erfolg. Neue war am 23. September schon einmal als vermisst gemeldet worden, konnte am darauf folgenden Tag jedoch wohlbehalten in Sassnitz angetroffen werden.

Personen oder Zeugen, die Ulrich Neue gesehen haben oder wissen, wo er sich aufgehalten hat und aufhalten könnte, wenden sich bitte an das Polizeirevier in Sassnitz (038392/ 3070) oder an die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg (0395/ 5582 2224).

Von Jens-Uwe Berndt