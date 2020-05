Maren Hirsch aus Moordorf: „Ich wusste schon früh, ich muss ans Meer“

Moordorf

Seit Anfang des Jahres arbeitet Maren Hirsch am Aufbau des Stadtteil- und Begegnungszentrums in Bergen-Rotensee. Die Öffnung war für Mai geplant und musste wegen Corona verschoben werden. Die 41-Jährige schaut trotzdem optimistisch in die Zukunft und freut sich auf ihre Aufgabe, das Zentrum mit Leben zu füllen.

Maren Hirsch ist in Mittelfranken aufgewachsen. „Aber ich wusste schon früh, ich muss ans Meer“. Nach dem Abi machte sie ein FÖJ an der Nordsee und studierte in Bremen Kunsttherapie. Um nach der Nord- auch die Ostsee kennenzulernen, ging es 2005 nach Rügen, wo sie als Lehrerin arbeitete und ihre zwei Kinder zur Welt brachte, mit denen sie in Moordorf lebt, nahe der Freien Schule Dreschwitz.

In der Freizeit wird mit dem Lebensgefährten Tango getanzt, fotografiert, und es wurde eine alte Leidenschaft wiederbelebt. „Ich hatte das Glück, mit Pferden aufzuwachsen und bin auch heute noch gern mit ihnen in der Natur unterwegs“, verrät sie.

Von Christa Driest