Binz

Mario Kurowski, Vorsitzender der Wählerinitiative Bürger für Binz (BfB), hat das höchste kommunalpolitische Amt in Binz übernommen. Der Binzer wurde auf der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung des größten rügenschen Ostseebades gewählt. In der letzten Legislaturperiode hatte mit Heike Reetz ( CDU) erstmals eine Frau dieses Amt bekleidet, die seinerzeit noch der inzwischen aufgelösten Wählergemeinschaft „Pro Binz“ angehörte.

Den Posten des 1. Stellvertreters bekam Dietrich Tomschin, Wählergruppe „Aus der Mitte“, den des 2. Stellvertreters Parlamentsneuling Siegfried Kern ( AfD). Zur Wahl des zweiten Vize hätte auch Ralf Reinbold ( SPD) gestanden, der seit 2004 im Gemeinderat sitzt. Doch der Vorsitzende des Binzer Feuerwehrfördervereins sowie des 1. FC Binz unterlag knapp mit 9 zu 8 Stimmen.

70 Binzer verfolgten Sitzung

„Unfassbar“, kommentierte eine Frau im Publikum das Wahlergebnis. Rund 70 Binzerinnen und Binzer waren zu dieser ersten Sitzung der neuen Gemeindevertretung gekommen. Jürgen Michalski (Aus der Mitte) hatte für die Wahl des 2. Stellvertreters eine geheime Wahl beantragt. Weil dies „nicht fair“ sei, empfahl Heike Reetz auch für den 1. Stellvertreter eine geheime Abstimmung. In dieser erhielt Dietrich Tomschin 13 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und drei Enthaltungen.

Dass sich im neugewählten Gemeinderat die Mehrheiten total verschoben haben, zeigte sich erwartungsgemäß im Verlauf der Sitzung. BfB, WG aus der Mitte und AfD mit zusammen 10 Stimmen setzten sich bei etlichen Abstimmungen gegen CDU (drei Mandate) und die Zählgemeinschaft SPD/Linke (vier Mandate) durch.

So auch beim Antrag der BfB zur Neufassung der Hauptsatzung. Der Hauptausschuss als einziger beschließender Ausschuss soll künftig öffentlich tagen. Zudem sind Entscheidungsbefugnisse des Bürgermeisters in Personalangelegenheiten und in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Wertgrenzen reduziert worden. Vor einem Jahr stand das Thema schon einmal zur Debatte. Seinerzeit fand sich dafür aber keine Mehrheit.

Bauamtsleiterin keine Vize-Bürgermeisterin mehr

Offensichtliches Misstrauen zeigten BfB, Aus der Mitte und AfD gegen Bauamtsleiterin Romy Guruz, die aus Krankheitsgründen fehlte. Sie wurde als 1. Stellvertreterin von Bürgermeister Karsten Schneider mit 10 zu 7 Stimmen nicht für dieses Ehrenamt bestätigt. Auch im geforderten zweiten Wahlgang fiel das Ergebnis gleich aus. Die Verwaltung soll nun einen neuen Kandidaten vorschlagen. Bürgermeister Karsten Schneider hatte vor der Abstimmung betont, dass die Gemeindevertretung Vorschlagsrecht habe, es aber von ihr keine Empfehlung gab. Dass die dem Bürgermeister unmittelbar nachfolgenden Amtsleiter der Verwaltung nominiert werden, werde in Binz schon seit 25 Jahren praktiziert. Die neue Bauamtsleiterin habe sich menschlich und fachlich in den letzten beiden Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Ähnlich sei dies auch bei Kämmerer Axel Behrens, der einstimmig als zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters wiedergewählt wurde.

Auch bei der Wahl einer Vertretung der Gemeinde (Bevollmächtigter für den Bürgermeister in seiner Abwesenheit) im kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.On edis AG, im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Rügen, im Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen sowie im Landschaftspflegeverband Rügen stimmten BfB, Aus der Mitte und AfD gegen die vorgeschlagene Kandidatin Romy Guruz.

Desweiteren wurden während der Sitzung der Hauptausschuss, der Finanzausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss, Bauausschuss sowie der Betriebsausschuss Kurverwaltung neu formiert. In den Hauptausschuss wurden einstimmig Mario Böttcher, Christian Mehlhorn, Mario Kurowski (alle BfB), Jürgen Michalski, Dietrich Tomschin (Aus der Mitte), Heike Reetz ( CDU), Ralf Reinbold und Norbert Schulz ( SPD) gewählt.

Ehrennadel für langjähriges Gemeinderatsmitglied

Gleich zu Beginn der Sitzung hatte Mario Böttcher (BfB), beantragt, die Beschlussvorschläge zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kurverwaltung, zur Neufassung über die Kurabgabesatzung und zur Änderung der Fremdenverkehrssatzung einschließlich Kalkulationen von der Tagesordnung zu nehmen. Zu diesem „brisanten Thema“ bestehe noch Diskussionsbedarf, weshalb eine Sondersitzung einberufen werden soll. Auch sei eine Entscheidung für die neuen Angeordneten zu kurzfristig. 14 der 17 Gemeindevertreter stimmten dafür, die CDU-Fraktion dagegen. „Um handlungsfähig zu sein, ist die Verabschiedung jetztwichtig“, hatte CDU-Chef Ulf Dohrmann zuvor darauf verwiesen, dass die Kalkulationen für die Kur- sowie Fremdenverkehrsabgabe nach ausreichender Debatte von Kurdirektor Kai Gardeja bereits nachgebessert wurden.

Die Sitzung bot zudem den Rahmen, Karl-Heinz Olschewski für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement mit der Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages MV zu würdigen. Olschewski war 20 Jahre lang für Die Linke im Gemeinderat und trat diesmal nicht mehr zu Wahl an.

Bürgermeister Karsten Schneider heftet Karl-Heinz Olschewski die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages MV an. Quelle: Gerit Herold

Gerit Herold